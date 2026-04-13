В Кремле прокомментировали использование энергоресурсов РФ для производства оружия в ЕС

13 апреля 2026, 02:03

Песков: В мире неизбежно будет производиться оружие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оружие в мире будет производиться неизбежно, а России в этих условиях необходимо сосредоточиться на обеспечении собственной безопасности. Такое мнение он выразил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.





Песков прокомментировал использование европейской промышленностью российских энергоресурсов, например, газа. Он отметил, что источники энергии ограничены. Их «можно по пальцам посчитать», в отличие от производства вооружений, которое ведётся во многих странах. Поэтому здесь речь идёт о сложных экономических процессах.





«Оружие производится и будет производиться. Главное — принимать меры по обеспечению своей безопасности», — подчеркнул Песков.