В Кремле прокомментировали использование энергоресурсов РФ для производства оружия в ЕС
Песков: В мире неизбежно будет производиться оружие
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оружие в мире будет производиться неизбежно, а России в этих условиях необходимо сосредоточиться на обеспечении собственной безопасности. Такое мнение он выразил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Песков прокомментировал использование европейской промышленностью российских энергоресурсов, например, газа. Он отметил, что источники энергии ограничены. Их «можно по пальцам посчитать», в отличие от производства вооружений, которое ведётся во многих странах. Поэтому здесь речь идёт о сложных экономических процессах.
«Оружие производится и будет производиться. Главное — принимать меры по обеспечению своей безопасности», — подчеркнул Песков.Отвечая на вопрос о целесообразности полного отказа от поставок энергоносителей в ЕС, пресс-секретарь президента РФ указал, что Европа все равно сумеет получить необходимый ресурс. Если Россия не предоставит газ, то западные страны просто найдут альтернативных поставщиков.