Выжившая на Камчатке туристка прервала молчание и рассказала, как ее друзья из Питера замерзли насмерть
Туристка Полина Федорова, пережившая восхождение на Камчатке, в котором погибла часть группы, впервые подробно рассказала о трагедии. Участники похода провели 30 часов в борьбе за выживание на морозе после того, как их палатку засыпало снегом. Об этом пишет «78.ru» со ссылкой на слова выжившей девушки.
Напомним, что в конце марта девять человек отправились в зарегистрированный тур по полуострову. Во время маршрута между туристами произошёл конфликт, который привёл к разделению команды. Семь участников группы пошли в одном направлении, еще двое — в другом, именно они вышли на связь. Остальные люди пропали, и начались поиски.
Появились новые сведения о ребенке из Подмосковья, лишившегося пальцев после взрыва петарды
Спасателям удалось эвакуировать пятерых человек, их доставили к врачам. К сожалению, пара туристов не выжила: 24-летний Сергей и 22-летний Фёдор погибли от переохлаждения. Пережившая трагедию Полина призналась, что изначально путешествие было живописным и увлекательным. Однако затем на Авачинском перевале резко ухудшились условия, и наступил «роковой момент».
«Непогода пыталась похоронить нас заживо. Мы больше шести часов удерживали шатёр, а потом около тридцати часов боролись за жизнь на улице. Мощнейшее стихийное бедствие унесло жизни двух наших друзей — Серёжи и Феди», — рассказала девушка.Полина добавила, что погибшие петербуржцы были сильными, заботливыми и смелыми парнями. Для нее эти молодые люди являются настоящими героями, и память о них будет самой светлой и вечной.
Ранее «Радио 1» передавало, что следователи возбудили два уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности двум лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.