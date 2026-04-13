Выжившая на Камчатке туристка прервала молчание и рассказала, как ее друзья из Питера замерзли насмерть

13 апреля 2026, 00:19

Выжившая на Камчатке туристка раскрыла подробности гибели двух петербуржцев на морозе

Туристка Полина Федорова, пережившая восхождение на Камчатке, в котором погибла часть группы, впервые подробно рассказала о трагедии. Участники похода провели 30 часов в борьбе за выживание на морозе после того, как их палатку засыпало снегом. Об этом пишет «78.ru» со ссылкой на слова выжившей девушки.





Напомним, что в конце марта девять человек отправились в зарегистрированный тур по полуострову. Во время маршрута между туристами произошёл конфликт, который привёл к разделению команды. Семь участников группы пошли в одном направлении, еще двое — в другом, именно они вышли на связь. Остальные люди пропали, и начались поиски.





Появились новые сведения о ребенке из Подмосковья, лишившегося пальцев после взрыва петарды

«Непогода пыталась похоронить нас заживо. Мы больше шести часов удерживали шатёр, а потом около тридцати часов боролись за жизнь на улице. Мощнейшее стихийное бедствие унесло жизни двух наших друзей — Серёжи и Феди», — рассказала девушка.