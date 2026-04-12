«Дождаться ту самую»: Молодые парни стали хранить девственность до 30 лет
Молодые люди всё чаще отказываются от романтических отношений и сохраняют девственность до 30 лет. Как сообщает Telegram-канал SHOT, причиной они называют учёбу и построение карьеры.
Юноши не хотят тратить время и деньги на рестораны, подарки и кино. По их мнению, отношения забирают много времени, которое они могли бы использовать для саморазвития. Парни предпочитают вкладывать средства в себя и своё будущее.
Молодые люди сохраняют девственность, чтобы дождаться «ту самую» — женщину, которая оценит их воздержание, а не станет насмехаться. Они ищут взрослую и психологически зрелую девушку, которая тоже не принимает случайные связи, а хочет создать семью и разделять искренние и прочные чувства.
При этом парни не отвергают женщин: с ними можно просто дружить. Сексологи на всё это заявили, что юношам стоит проверить тестостерон, отвечающий за либидо. Из-за отказа от интима его уровень может оказаться низким.
