В Кремле прокомментировали слухи о смене главкома ВМФ РФ

Фото: сайт Кремля
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что В России не издавали открытых указов, предусматривающих смену главнокомандующего ВМФ РФ.
Дмитрий Песков высказался относительно новости, что главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов отправлен в отставку, а временно исполняющим обязанности главкома назначен командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
На брифинге для журналистов в Москве 11 марта пресс-секретарь президента России заявил, что открытых указов, подтверждающих кадровую перестановку в руководстве Военно-морского флоте РФ, не было.
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На брифинге для журналистов в Москве 11 марта пресс-секретарь президента России заявил, что открытых указов, подтверждающих кадровую перестановку в руководстве Военно-морского флоте РФ, не было.
«Есть указы с грифом «секретно», я не могу их комментировать», — отметил Песков.
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Мария Федоровцева