«Прощальное средство»: Песков о применении Россией ядерного оружия

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Столкнувшись с ухудшением военного положения Украины и значительным продвижением российских войск, державы НАТО публично угрожают масштабной эскалацией войны, а также применением ядерного оружия. Россия в свою очередь занимает позицию сдерживания подобных проявлений, называя применение ядерного оружия самой крайней мерой.
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