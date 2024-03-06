В Кремле прокомментировали выдачу МУС ордеров на арест российских военных

Фото: сайт Кремля
Россия не является участником Римского статута, а потому логично не признаёт решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест российских военачальников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На традиционной встрече с журналистами он напомнил, что это далеко не первое подобное решение. Представитель Кремля отметил, что российской стороне известно, что в различных международных инстанциях постоянно идут различные закрытые процессы без участия России, решения по которым принимаются в секретной обстановке.
Напомним, ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом в составе ВМФ РФ Виктора Соколова.
Читайте также:
МВД РФ: Выдавшая ордер на арест Путина судья МУС Томоко Аканэ объявлена в розыск
МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ и главы ЧФ
Песков заявил, что Россия не несёт опасности для невраждебных стран
«Кремль относится к этим решениям соответствующим образом», — сказал Дмитрий Песков.
Читайте также:
МВД РФ: Выдавшая ордер на арест Путина судья МУС Томоко Аканэ объявлена в розыск
МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ и главы ЧФ
Песков заявил, что Россия не несёт опасности для невраждебных стран
Александр Бойцов