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В Кремле прокомментировали выдачу МУС ордеров на арест российских военных

Песков: Москва не признаёт выданные МУС ордера на арест российских военных
06 марта 2024, 12:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия не является участником Римского статута, а потому логично не признаёт решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест российских военачальников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На традиционной встрече с журналистами он напомнил, что это далеко не первое подобное решение. Представитель Кремля отметил, что российской стороне известно, что в различных международных инстанциях постоянно идут различные закрытые процессы без участия России, решения по которым принимаются в секретной обстановке.

«Кремль относится к этим решениям соответствующим образом», — сказал Дмитрий Песков.


Напомним, ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом в составе ВМФ РФ Виктора Соколова.

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Молдавия приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе
06 марта 2024, 12:59

Фото: istock / Iuri Gagarin

Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом информирует госсекретарь Минобороны республики Валерий Мижа, передает РИА Новости.

«Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, Молдавия приостанавливает действие Договора с возможностью возвращения к его реализации позднее», — заявил он в ходе заседании кабмина.
Уточняется, что решение правительства республики вступит в силу через 150 дней после уведомления стран-участников ДОВСЕ. Его передадут на утверждение парламенту, а затем и президенту Молдавии.

Ранее Президент Молдавии Майя Санду заявила о возможности объединения Кишинёва и Тирасполя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США высказались о «теневом» правительстве
Американский конгрессмен Биггс: США руководит не Джо Байден
06 марта 2024, 12:32

Фото: сайт Белого дома

Конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс заявил в интервью Fox Business, что Соединенными Штатами Америки руководит не президент Джо Байден.
Реальными руководителями страны давно стала его администрация, уверен политик.

«Мы все видим его умственные способности, когнитивные расстройства. Многие из нас ощущают, что на самом деле страной управляет не Байден. Это его администрация. Каждый из них обладает своим влиянием», — отметил он.
Биггс добавил, что многие американцы обращаются к нему с вопросом о том, кто на самом деле руководит страной.

Напомним, что Байден стал самым старым президентом в истории США.

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«Затянут удавку: что будет с Украиной после ухода Нуланд и за что ее «убрали» США
Блинкен сообщил, что Виктория Нуланд уходит в отставку: подробности
06 марта 2024, 12:06

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покидает свой пост. Как ее отставка повлияет на отношения Украины и США, что она говорила о России, и почему ее называют «дамой с печеньками», читайте в материале «Радио 1».

Отставка Виктории Нуланд: что известно


Об отставке Виктории Нуланд глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил пятого марта. Он заявил, что решение об уходе с поста заместителя госсекретаря США она приняла самостоятельно. Временно исполнять обязанности Нуланд будет другой заместитель Блинкена — Джон Басс.


Что пишут украинские СМИ о Нуланд


Ряд украинских СМИ и телеграм-каналов называли Нуланд «архитектором» политики США по Украине.

После начала Евромайдана, Нуланд неоднократно приезжала в Киев, где проводила совещания с лидерами протеста. Однажды Нуланд вышла на Майдан и стала раздавать печенье участникам митингов, за что ее вскоре стали называть «дама с печеньками». С приходом к власти в США Дональда Трампа, Нуланд подала в отставку.

Она вернулась на службу после того, как президентское кресло занял действующий глава США Джо Байден.

Позиция Нуланд по России


Заместитель госсекретаря США прежде неоднократно позволяла себе резкие высказывания в адрес России. Она заявляла, что Россия не соответствует тому образу, который от нее ожидают, кроме того, она подчеркивала, что США намерены «затягивать удавку» до тех пор, пока Москва не сядет за стол переговоров по урегулированию вооружённого конфликта на Украине.

В ходе последней поездки на Украину Нуланд заявила, что президент России Владимир Путин получит «ряд неприятных сюрпризов», которые будут преподнесены в зоне СВО. Также она выразила уверенность в том, что ВСУ добьются успехов на линии фронта.

Как Москва отреагировала на увольнение Нуланд


США пытаются «замести следы» и прикрыть свой провал на Украине, в том числе посредством увольнения замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Они сейчас будут заметать следы, в том числе через подобные отставки, увольнения, через попытку перезагрузить всю историю, связанную со своим внешнеполитическим просчетом», - пояснила Захарова.

Она также добавила, что американская политика по Украине полностью провалилась.

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Совет Федерации одобрил закон о запрете распространения рекламы для иноагентов
06 марта 2024, 11:21

Фото: istockphoto/slexp880

Совет Федерации Федерального собрания РФ одобрил закон о запрете для иноагентов распространять рекламу на информационных ресурсах российских физических и юридических лиц.
Государственная дума РФ приняла этот закон в третьем чтении в конце февраля, напоминает РИА Новости. Этот законодательный акт также запрещает гражданам и российским компаниям размещать рекламу на каких-либо ресурсах иностранных агентов. За нарушение закона предусмотрено наказание в виде штрафа: до 50 тысяч рублей — для физических лиц, до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

Законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму группой депутатов 15 февраля 2024 года. Среди авторов инициативы были лидеры партий КПРФ, «Справедливая Россия — за правду» и ЛДПР Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Леонид Слуцкий, а также спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Теперь, после одобрения Советом Федерации, закон должен подписать российский президент Владимир Путин. Через десять дней после этого законодательный акт вступит в силу.

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В Евросоюзе объяснили отказ послов от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым
В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза
06 марта 2024, 10:58

Фото: сайт Кремля

Отказ послов стран, входящих в ЕС, от встречи с с главой МИД РФ Сергеем Лавровым объясняется общей внешней политикой европейского сообщества. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Комментируя для РИА Новости коллективный отказ глав дипломатических представительств встретиться с российским министром иностранных дел, он подчеркнул, что координация действий между посольствами союза во взаимоотношениях с властями принимающей страны является «стандартной практикой».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что пригласил европейских послов для разговора перед выборами президента РФ, но те отказались за два дня до встречи. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, уже накопилось немало фактов о том, как иностранные посольства готовятся к предстоящим выборам, какие механизмы вмешательства планируют задействовать, какие готовят меры поддержки несистемной оппозиции. Словом, предпринимают шаги, на которые дипломатические представительства не имеют права, обобщил Лавров. Однако обсуждать эти темы послы не захотели, заключил министр иностранных дел.

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На Западе испугались деятельности российской разведки
FT: разведслужбы Запада нервничают из-за масштабов работы российской разведки
06 марта 2024, 10:46

Фото: iStock/stuartmiles99

После утечки записи разговора офицеров из Германии западные разведслужбы заволновались усилившейся деятельностью российской разведки. Об этом пишет газета Financial Times.
Издание считает, что недавняя публикация разговор о офицеров бундесвера о возможности нанесения ракетного удара по Крымскому мосту является только одним из множества пугающих примеров.

По мнению одного офицера, в настоящее время российская деятельность так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны.

«Российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», — заявил еще один представитель западных разведслужб.

Другой собеседник также вынужден был признать, что российская разведка может проводить сложные операции, которые являются очень «крутыми» с точки зрения ведения разведки.

Напомним, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале расшифровку разговора немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.

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#мост
#операции
#крымский мост
#разведка
#машина
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Писториус считает призыв Макрона не трусить в вопросе помощи Украине бесполезным
06 марта 2024, 10:25

Фото: iStock/bluejayphoto

Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал призыв французского лидера Эммануэля Макрона перестать быть трусами при поддержке Украины бесполезным, а также раскритиковал его высказывание об отправке в Киев западных войск. Об этом пишет издание Tagesschau.
«С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах», — считает Писториус.

Он уточнил, что необходимо оперативно увеличить производство боеприпасов для артиллерии и систем противовоздушной обороны. Также, по словам Писториуса, подобные разговоры никак не решают проблемы Запада при поддержке Украины.

Напомним, 5 марта Макрон в рамках встречи с французскими эмигрантами, проживающими в Праге, заявил пришло время активизироваться и не быть трусами.

Также ранее Макрон на конференции по поддержке Украины заявлял о возможной отправке западных войск на Украину. Однако после многие страны четко обозначили свои позиции, что не готовы пойти на этот шаг.

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#производство
#страны
#макрон
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Трамп назвал победу на предварительных выборах во вторник воодушевляющей
06 марта 2024, 09:43

Фото: сайт Кремля

Во вторник, 5 марта, Дональд Трамп одержал убедительную победу на внутрипартийных первичных выборах (праймериз) в большинстве штатов. По итогам «супервторника» бывший президент США назвал этот день «прекрасным и воодушевляющим».
По данным телеканала NBC News в первые минуты после завершения праймериз, за Трампа свои голоса отдали более 60% республиканцев. За его конкурентку бывшего постоянного представителя США при ООН и экс-губернатора Южной Калифорнии Никки Хейли — чуть более 35%. Некоторые её однопартийцы призывают Хейли отказаться от участия в предвыборной гонке в пользу Трампа, но её команда пока не раскрывает своих дальнейших планов.

Предварительные внутрипартийные выборы у республиканцев завершатся в июне. Затем в июле пройдет съезд партии, на котором будет названо имя кандидата на пост президента. Что касается демократов, то там никакой интриги нет, так как действующий президент Джозеф Байден является единственным претендентом на кресло в Белом доме.

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Экс-разведчик Риттер: Нуланд уволили из-за разногласий с Белым домом
06 марта 2024, 08:54

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд вынудили оставить пост из-за разногласий с Белым Домом. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
Он также указал на то, что решение об отставке Нуланд приняла не по своей воле. Она не является сторонницей той политики, которую проводит Белый Дом, уверен бывший американский разведчик. Риттер сообщил, что убеждения заместителя госсекретаря США слишком сильны и она нередко позволяла себе такую риторику, которая шла вразрез с администрацией американского президента.

Бывший разведчик также указал на то, что в настоящее время Белый Дом озадачен предстоящими выборами и ситуацией на Украине, которая складывается не в пользу ВСУ.

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#всу
#украина
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