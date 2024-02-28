Песков заявил, что Россия не несёт опасности для невраждебных стран

Фото: сайт Кремля
Россия не несёт опасности тем странам, которые не угрожают её безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Этими словами он ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нежелании его государство иметь общую границу с Россией.
Песков подчеркнул, что заявления представителей Евросоюза о нарастающей угрозе со стороны России являются недействительными, поскольку Москва не представляет опасности для стран, которые не относятся к ней враждебно.
Представитель Кремля добавил, что странам Запада нет оснований для того, чтобы бояться общей границы с Россией. Главная цель российских властей – это обеспечить безопасность своей страны и её жителей.
Ранее Орбан высказался о возможности появления общей границы с Россией. Он отметил, что период, когда территориально страны граничили друг с другом, не оставил хороших воспоминаний.
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Песков подчеркнул, что заявления представителей Евросоюза о нарастающей угрозе со стороны России являются недействительными, поскольку Москва не представляет опасности для стран, которые не относятся к ней враждебно.
Ранее Орбан высказался о возможности появления общей границы с Россией. Он отметил, что период, когда территориально страны граничили друг с другом, не оставил хороших воспоминаний.
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Анастасия Чинкова