Прямая линия с президентом: как и о чем спросить Путина, что известно о выборах в 2024

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подведёт итоги 2023 года и ответит на вопросы СМИ и граждан на прямой линии и пресс-конференции. О том, когда пройдет мероприятие, как задать вопрос президенту, и что известно о выборах в 2024 году, расскажет редакция «Радио 1».
Прямая линия и пресс-конференция Путина
Президент России Владимир Путин подведет итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции 14 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
О том, где будет проходить конференция и прямая линия, Песков пообещал сообщить позже.
Как задать вопрос Путину
C 1 декабря 2023 года начнется прием вопросов от граждан. Об этом пишет телеграм-канал Shot, ссылаясь на источники в Кремле. По предварительным данным, россияне смогут задать интересующие их вопросы с 08:00 по мск. Кроме обращения по номеру 8-800-200-40-40, желающие могут отправить сообщение на номер 0-40-40 или оставить обращение на сайте moskva-putinu.ru. Помимо этого, задать вопросы можно в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил соответствующую информацию.
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Выбирать вопросы, на которые ответит глава государства, будет лично Владимир Путин. Об этом сообщил глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, пишет издание РИА Новости. По его словам, основная задача состоит в том, чтобы ни один вопрос от граждан не был упущен. Он также добавил, что редакторская группа будет отбирать самые актуальные вопросы.
Что ожидается на прямой линии с Путиным
После начала специальной военной операции на территории Украины, прямая линия и большая пресс-конференция с президентом России состоятся впервые. Ожидается, что в рамках мероприятия глава государства подведет итоги 2023 года и затронет важные социально-экономические темы.
Прежде в Кремле сообщили, что в студии будут находится журналисты из различных регионов России и иностранные корреспонденты.
О чем можно спросить президента на прямой линии
Прямая линия с президентом России проходит ежегодно. Миллионы граждан со всей страны обращаются к лидеру государства с различными вопросами. Как правило, они касаются внешней и внутренней политики страны. Прежде на подобных мероприятиях россияне обращались к президенту с проблемами получения льгот, сообщали об аварийном состояния жилья, неудовлетворительном качестве дорог и т.д.
Владимир Путин отвечал на самые актуальные вопросы граждан, касающихся, в том числе, роста цен на продукты или услуги ЖКХ.
Прямая линия с Путиным в 2021 году
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным прежде состоялась 30 июня 2021 года. Мероприятие продлилось более трех часов. В рамках конференции, глава государства ответил на 70 вопросов из 2,2 млн обращений. После окончания мероприятия, глава государства дал ряд поручений правительству для устранения ряда проблем, о которых сообщили россияне из разных городов России.
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Выборы президента в 2024 году
Согласно действующему законодательству, президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года. Решение об их проведении принимает Совет Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 до дня голосования. Прежде лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что о начале президентской кампании Совфед объявит 13 декабря. Он также добавил, что намерен принять участие в выборах вместе с командой.
О том, будет ли баллотироваться действующий президент России Владимир Путин в настоящее время не сообщается. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что о намерениях Путина участвовать в грядущих выборах ему не известно, однако добавил, что в его победе он не сомневается.
«Я не сомневаюсь, что он (Путин – прим.ред) победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет», — заключил Песков.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова