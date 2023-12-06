Названа дата выборов президента России

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству 7 декабря рассмотрит проект Постановления Совфеда о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава комитета Андрей Клишас.
Прежде пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ему не известно о планах действующего главы государства баллотироваться на новый президентский срок. Однако спикер Кремля отметил, что Владимиру Путину никто не сможет составить конкуренцию, если он примет соответствующее решение.
Песков также отметил, что надеется на участие Владимира Путина в грядущих выборах и его победу.
Прежде сообщалось, что выборы главы государства на Украине возможны только без участия Залужного.
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Песков также отметил, что надеется на участие Владимира Путина в грядущих выборах и его победу.
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Анастасия Крестьянова