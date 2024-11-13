В Кремле высказались о покинувших страну россиянах

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Покинувшие страну граждане чудовищно и окончательно оторваны от России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам официального представителя Кремля, релоканты «не имеют никакого отношения к России, и Россия не имеет никакого отношения к ним». Песков добавил, что мнение релокантов, которые устраивают демонстрации за границей, не вызывает в Москве интереса.
Таким образом пресс-секретарь главы российского государства прокомментировал планы Юлии Навальной, Ильи Яшина* и Владимира Кара-Мурзы* провести демонстрацию в Берлине с призывами к выводу российской армии с территории Украины.
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Екатерина Коршунова