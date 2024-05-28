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Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал «политическим склерозом» слова американского лидера Джо Байдена о том, что мир от фашизма во Второй мировой войне спасли американские солдаты, передает РИА Новости.
По мнению Смирнова, «политический склероз» распространяется словно инфекция, поражая умы и сознание западных политиков. Он добавил, что в стремлении переписать историю, спустя 80 лет после победы над Гитлером, президент США и его сателлиты являются главными спонсорами нынешнего фашизма.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу.
Напомним, за последнее время западные политики все чаще искажают исторические факты. Так официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и союзнические силы одержали победу над фашизмом во Второй мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу.
Напомним, за последнее время западные политики все чаще искажают исторические факты. Так официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и союзнические силы одержали победу над фашизмом во Второй мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова