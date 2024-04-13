В Крыму обосновали незаконность передачи полуострова УССР

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Глава парламента республики Владимир Константинов заявил, что незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году обоснована. Об этом сообщает РИА Новости.
Константинов отметил, что вывод Крыма из состава РСФСР в 1954 году обернулся тяжелыми геополитическими последствиями, по этой причине крайне важно признать то решение незаконным и преступным. По словам главы парламента, осталось принять только судебное и политическое решения.
Напомним, законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР был внесен в Госдуму в прошлом месяце.
Ранее Константинов сообщил, что Крыму за годы нахождения в составе Украины нанесен колоссальный ущерб, который будет оцениваться по специальной методике.
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Напомним, законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР был внесен в Госдуму в прошлом месяце.
Ранее Константинов сообщил, что Крыму за годы нахождения в составе Украины нанесен колоссальный ущерб, который будет оцениваться по специальной методике.
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Екатерина Коршунова