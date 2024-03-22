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Дмитрий Песков заявил, что Россия не может допустить на своих границах страны с планами отобрать Крым. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы и факты».
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Песков подчеркнул, что Россия не допустит существование на своих границах страны, у которой есть желание использовать любые инструменты для того, чтобы забрать Крым себе, «не говоря уже о территории новых субъектов».
Как уточняет Песков, для России важно — освободить территорию новых регионов от киевского режима и обезопасить местных жителей в этих областях.
Предствитель Кремля заявил, что Россия находится в состоянии войны с того времени, как в зоне проведения спецоперации родилась «компашка» Украины и западных стран.
Напомним, что Крым присоединился к российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума: большинство жителей поддержали воссоединение с Россией.
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Как уточняет Песков, для России важно — освободить территорию новых регионов от киевского режима и обезопасить местных жителей в этих областях.
Напомним, что Крым присоединился к российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума: большинство жителей поддержали воссоединение с Россией.
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Дана Игумнова