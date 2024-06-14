В Крыму проведут суд о водной блокаде полуострова Украиной

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Верховный суд Крыма проведет заседание о водной блокаде полуострова Украиной в закрытом режиме.
Об этом пишет агентство ТАСС. По их данным, суд назначил рассмотрение гражданско-правового иска к Украине по водной блокаде в закрытом режиме.
Имеется в виду дело по блокаде Киевом Северо-Крымского канала до 2022 года, указывается в сообщении.
Во время суда будут рассмотрены последствия прекращения подачи пресной воды для потребителей на полуострове. Минжкх республики заявило о сложностях из-за дефицита воды.
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Имеется в виду дело по блокаде Киевом Северо-Крымского канала до 2022 года, указывается в сообщении.
Во время суда будут рассмотрены последствия прекращения подачи пресной воды для потребителей на полуострове. Минжкх республики заявило о сложностях из-за дефицита воды.
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Алёна Самарева