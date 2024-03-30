В Крыму заявили, что Украина скоро попросит мира

Фото: iStock/3dmitry
Украина вскоре попросит мирные переговоры, но условия, при которых они могут начаться, вряд ли устроят Россию. Об этом заявил изданию РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов заявил, что России не стоит связывать себя связывать какими-либо обязательствами, если «партнёры» не выполняют никаких договоренностей. Он также добавил, что на подобные вещи Запад закрывает глаза и принимает позицию: «ничего не вижу и не слышу».
Читайте также:
Лидеры ЕС решили начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной
Politico: Китай пригрозил бойкотировать мирные переговоры по Украине без России
США призвали Киев провести мирные переговоры с Москвой
Анастасия Хохлова