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В Крыму заявили, что Украина скоро попросит мира

Константинов: Киев скоро попросит мира, но его условия вряд ли устроят Россию
30 марта 2024, 09:14
Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Украина вскоре попросит мирные переговоры, но условия, при которых они могут начаться, вряд ли устроят Россию. Об этом заявил изданию РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он пояснил, что России нужен мир, который будет гарантировать стране безопасность. Он напомнил про заключение Минских соглашений, которые не были выполнены.

Константинов заявил, что России не стоит связывать себя связывать какими-либо обязательствами, если «партнёры» не выполняют никаких договоренностей. Он также добавил, что на подобные вещи Запад закрывает глаза и принимает позицию: «ничего не вижу и не слышу».

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В США предупредили Киев о противодействии с неожиданной стороны
Foreign Policy: Польша может заблокировать вступление Украины в Евросоюз
30 марта 2024, 10:31

Фото: istockphoto/makaule

Еврокомиссия предложила предоставить Украине свободный доступ к единому общеевропейскому рынку ещё на год. Это вызвало гнев многих государств Евросоюза, страдающих от наплыва на свои рынки дешёвых украинских продуктов.
Такая ситуация может вылиться в блокирование вступления Киева в ЕС, пишут обозреватели издания The Foreign Policy. Наиболее очевидно данные противоречия проявляются в соседствующей с Украиной Польше, говорится в публикации. Эта страна изначально всячески поддерживала Киев, но в последнее время стала проявлять гораздо большую сдержанность в отношении Украины, а самое главное — в отношении её членства в Евросоюзе.

Авторы материала напоминают, что среди польских фермеров уже очень давно процветают антиукраинские настроения, а теперь их сала поддерживать и остальное население страны. Попытки политиков ЕС обеспечить помощь Украине могут настроить против неё группы с немалым политическим влиянием, пишут авторы статьи. Присоединение Киева к Евросоюзу в конечном итоге зависит от поддержки Польши, заключают обозреватели The Foreign Policy.

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Посол РФ: Пограничники России размещены на армянской границе по просьбе Пашиняна
30 марта 2024, 09:56

Фото: istockphoto/grynold

Наблюдательные посты российских пограничников у границы Армении и Азербайджана размещены по просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.
В интервью ереванскому порталу 24News российский дипломат подчеркнул, что размещение и обустройство постов и наблюдательных пунктов погранслужбы ФСБ России производилось именно по личной просьбе премьер-министра Армении, причём исключительно за счёт российской стороны. Это было необходимо для стабилизации ситуации на границе и предотвращения возможных эксцессов в 2020 году, добавил посол.

Представитель российского дипломатического представительства с сожалением констатировал, что армянские власти так и не решились узаконить в плане правового статуса размещение российских пограничных наблюдательных постов.

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#граница
#армения
#премьер-министр
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Минтруда Таджикистана фиксирует отток мигрантов из РФ после теракта в «Крокусе»
30 марта 2024, 09:46

Фото: iStock/Oleg Elkov

Власти Таджикистана проводят усиленную работу с трудовыми мигрантами с целью недопущения их вербовки экстремистскими группировками. Об этом сообщил замминистра труда, миграции и занятости населения республики Шахнозу Нодири.
По словам представителей Минтруда, в ходе разъяснительной работы особое внимание уделяется предотвращению вербовки граждан Таджикистана через соцсети или мессенджеры.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что после трагических событий в Подмосковье, наблюдается отток мигрантов из РФ.

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#подмосковье
#мигрант
#теракт
#рф
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Глава МИД ФРГ Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и войне с Россией
Глава МИД ФРГ Бербок: Путин планирует втянуть НАТО в военные действия
30 марта 2024, 09:41

Фото: istockphoto/photosvit

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок попыталась голословно обвинить президента РФ Владимира Путина в том, что он хочет втянуть НАТО в военный конфликт. Она также утверждала, что российский лидер отказывается от мирных переговоров по Украине.
В интервью изданию Tagesspiegel глава немецкого МИД заявила, что Путин «определённо не хочет вести переговоры». Она также считает, что в случае победы в украинском конфликте России и её президента, международный порядок и европейская безопасность «окажутся под угрозой». Вместе с тем, Бербок выступила против отправки войск Евросоюза на Украину.

Затем интервьюеры коснулись вопроса блокировки канцлером Шольцем отправки Киеву ракет Taurus. Министра спросили, сделал ли это Шольц из страха перед Путиным. Бербок вступилась за федерального канцлера, заверив, что он не боится российского президента.

В комментариях под публикацией, в которой приводились выдержки из интервью, немцы раскритиковали заявления главы МИД ФРГ, указав, что именно Запад сорвал мирные переговоры по Украине и способствует эскалации конфликта. Саму Бербок жители Германии призвали подать в отставку.

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#безопасность
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#фрг
#запад
#путин
#шольц
#переговоры
#жители
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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Алтайском крае
Шойгу проинспектировал производство комплектующих для боеприпасов в Алтайском крае
30 марта 2024, 09:27

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае.
Он оценил работу сотрудников, производство, реализацию плана.

Министр посетил предприятие, занимающееся производством комплектующих к вооружению и боеприпасам, а также производящем составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, снарядам РСЗО, гранатометам и патронным лентам.

По итогам проверки Шойгу сообщил, что ведется активная работа по всем направлениям, касающихся изготовления боеприпасов, оружия и комплектующих.

Он также обратил внимание на некоторые задержки при реализации плана строительства ОПК и потребовал привлечь винновых лиц к ответственности.

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#шойгу
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В Германии исключили скорое завершение конфликта на Украине
Вице-канцлер Германии призвал не ждать хорошего конца в конфликте на Украине
30 марта 2024, 08:41

Фото: iStock/photosvit

Надеяться на скорое завершение конфликта на Украине не стоит. Такое мнение выразил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети Х.
Он указал на то, что Германия стремится к миру, однако хорошего конца ждать не приходится. Хабек также сообщил о возрастающей угрозе безопасности страны и призвал усилить защиту от возможных нападений.

Касательно военной помощи Украине, министр заявил, что она продолжится, отметив при этом, что люди опасаются усугубления конфликта. Идею заморозки конфликта на Украине немецкий чиновник категорически отверг.

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#германия
#люди
#украина
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Зеленский заявил о планах использовать ракеты ATACMS для ударов по Крыму
30 марта 2024, 08:23

Украина намерена применять американские ракеты ATACMS для ударов по территории Крымского полуострова. Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в интервью изданию The Washington Post.
Он поделился некоторыми планами Киева и рассказал, что Украина намерена ударить по аэродромам Крыма. При этом Зеленский добавил, что в настоящее время Украина еще не получила новый транш военной помощи от США, куда должны войти ракеты ATACMS.

Напомним, отправку Украине дальнобойного оружия ранее анонсировал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Однако до настоящего времени информации о поступлении на Украину вооружения нет.

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#сша
#украина
#зеленский
#вооружения
#ракеты
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Российский посол раскритиковал доклад ООН про пытки на Украине
Мирошник: доклад ООН про пытки на Украине нельзя назвать серьезным исследованием
30 марта 2024, 08:10

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Доклад комиссии СПЧ ООН про пытки на Украине нельзя назвать серьезным исследованием и реальным отражением действительности. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, приводит его слова РИА Новости.
Он указал на то, что многие структуры сейчас недоступны и политизированы, поэтому относиться к подобным докладам не стоит так, как к последней инстанции.

Напомним, в докладе ООН говорилось, что украинские солдаты совершали военные преступления, пытая и расправляясь над военнослужащими российской армии. При этом Украина не возбуждала уголовные дела в отношении своих солдат. Отмечается, что несколько казней были официально задокументированы.

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#военные
#украина
#солдаты
#оон
#рф
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Стало известно, чем вступившая в НАТО Финляндия угрожает России
Степанов: США использует вступившую в НАТО Финляндию для угроз России
30 марта 2024, 05:47

Фото: iStock/Ruma Aktar

США, создав разветвленную сеть авиабаз в Финляндии, с помощью истребителей F-35 угрожают Ленинградскому военному округу, объектам Ленинградской военно-морской базы и Северному флоту в Мурманске, заявил военный эксперт, руководитель программ Академии политических наук Александр Степанов, передает ТАСС.
«В марте 2024 года F-35 получили сертификат в качестве официального носителя тактического ядерного оружия – термоядерных бомб B61 12-го поколения», – добавил эксперт.

Ранее в США обнаружили многомиллионный перерасход при финансировали Украины.

До этого Вашингтон заявил о передаче истребителей и бомб Израилю и поддержке формирования нового кабинета министров в Палестине.

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