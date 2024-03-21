Лидеры ЕС решили начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной

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Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил на саммите Евросоюза в Брюсселе о том, что лидеры ЕС приняли решение начать переговоры о вступлении в союз Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом Мишель написал в социальной сети Х (бывший Twitter).
«Европейский совет только что решил начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины. Поздравляем! Ваше место в нашей европейской семье», — написал Мишель, назвав это решение «большим шагом вперёд».Теперь, по его словам, необходимо продолжать переговоры, дабы «Босния и Герцеговина стабильно развивалась», как того желает её народ.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе еще раз озвучил всю важность и необходимость оказания помощи Украине и подчеркнул, что европейцы не собираются идти умирать за Донбасс.
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