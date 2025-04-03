В квартире родителей бывшего главы ФБК** Волкова* проводится обыск

Леонид Волков* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
В квартире родителей бывшего руководителя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)** Леонида Волкова* проводится обыск из-за подозрений в пожертвованиях ФБК**, пишет телеграм-канал Baza.
По словам Волкова, в квартире, находящейся в Екатеринбурге, изымают технику, а родителей отвезут на следственные действия.
Ранее сообщалось, что отец Леонида Волкова* Михаил задержан, его подозревают в финансировании ФБК**. Позже сам Волков опроверг эту информацию.
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* признан иноагентом.
** — организация признана экстремистской и запрещена в России.
Ранее сообщалось, что отец Леонида Волкова* Михаил задержан, его подозревают в финансировании ФБК**. Позже сам Волков опроверг эту информацию.
Читайте также:
Бывший глава ФБК** Волков* должен приставам почти 240 тысяч рублей
ФСБ задержала жителя Владимира за перевод денег ФБК*
Кардиохирурга из Москвы осудили на четыре года за финансирование ФБК*
* признан иноагентом.
** — организация признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина