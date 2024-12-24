Кардиохирурга из Москвы осудили на четыре года за финансирование ФБК*

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Перовский суд Москвы приговорил кардиохирурга Ивана Тищенко к четырем годам лишения свободы из-за того, что он переводил средства для нужд ФБК*. Об этом ТАСС передали в пресс-службе суда.
«Тищенко Иван Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации)», — обратили внимание в пресс-службе.
Пресс-служба суда уточнила, что осуждённому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Отбыть его он будет в исправительной колонии общего режима.
Отмечалось, что Ивана Тищенко взяли под стражу в зале суда.
Причиной для возбуждения уголовного дела в отношении Тищенко стали его систематические пожертвования для нужд ФБК*. Осужденный сам не отрицал, что переводил деньги для данной организации, но говорил, что они были сделаны еще до признания ее экстремистской.
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*организация признана в РФ экстремистской и запрещена
Ольга Енгалычева