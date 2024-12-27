ФСБ задержала жителя Владимира за перевод денег ФБК*

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Правоохранители во Владимире задержали местного жителя, который переводил деньги в США «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК)*. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что мужчина 1979 года рождения является сторонником экстремистской идеологии. Он несколько раз перевёл деньги на открытие в США реквизиты расчётного счёта организации.
Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении денежных средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской, запрещённой в России организации.
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*запрещённая в России экстремистская и нежелательная организация, признанная иностранным агентом
Анастасия Чинкова