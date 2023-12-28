В Латвии закрыли доступ к связанным с «Яндексом» сайтам

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии закрыл в стране доступ ко всем сайтам, связанным с компанией «Яндекс». Об этом говорится на портале Delfi.
Ранее сообщалось, что Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи граждан России, которые якобы не урегулировали свой правовой статус. Точное количество человек, которые не подали документы на вид на жительство, по информации источника, составляет 1213. 904 гражданина из данной категории пересекли границу Латвии и покинули страну.
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Екатерина Коршунова