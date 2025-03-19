В ЛДПР оценили разговор Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стал очередным шагом на пути нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном. Так считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Помимо кризисных вопросов, обозначено стремление преодолевать разногласия в двусторонних отношениях. Важно — дальнейшая разморозка экономических контактов и налаживание сотрудничества в этой сфере», — отметил Слуцкий в беседе с RT.
18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию отношений между странами. Общение длилось более двух часов.
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Элина Позднякова