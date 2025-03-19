«Уже успех»: депутат оценил телефонный разговор Путина и Трампа

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Восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном уже является успехом. Так считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Начало диалога после столь длительного перерыва — это уже успех. А учитывая, что этот диалог был очень продолжительным и ни одна из сторон не вызвала раздражения и скуки у другой, говорит об обоюдной заинтересованности в его продолжении», — отметил Шеремет в беседе с NEWS.ru.
По его словам, этот разговор создает базу для нормализации и оздоровления отношений между РФ и США. Депутат подчеркнул, что глобальная безопасность основывается на доверии, которое может появиться только в диалоге и действиях, которые и определят характер оппонента.
18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию отношений между странами. Лидеры говорили более двух часов.
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Элина Позднякова