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«Уже успех»: депутат оценил телефонный разговор Путина и Трампа

Депутат Шеремет назвал успехом восстановление диалога РФ и США
Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

Восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном уже является успехом. Так считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Начало диалога после столь длительного перерыва — это уже успех. А учитывая, что этот диалог был очень продолжительным и ни одна из сторон не вызвала раздражения и скуки у другой, говорит об обоюдной заинтересованности в его продолжении», — отметил Шеремет в беседе с NEWS.ru.

По его словам, этот разговор создает базу для нормализации и оздоровления отношений между РФ и США. Депутат подчеркнул, что глобальная безопасность основывается на доверии, которое может появиться только в диалоге и действиях, которые и определят характер оппонента.

18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию отношений между странами. Лидеры говорили более двух часов.

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Депутат Колесник: Киев ждет наказание в случае нарушения перемирия
19 марта 2025, 01:02

Фото: iStock/Diy13

Украину ждет наказание, если она нарушит договоренности с Россией по приостановке ударов. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Военные люди, когда договариваются, всегда держат слово. Раскатаем в блин. Мы люди военные, в блин раскатаем, если будет хоть одно нарушение. Потому что у нас люди многие волнуются, если они не будут соблюдать, думают, что Россия тогда будет делать. Да ничего мы не будем делать. Мы сделаем то, что должны сделать военные люди. Просто вкопаем в землю», — заявил Колесник в беседе с NEWS.ru.

Он также выразил мнение, что разговор Путина и Трампа прошел на «пять с плюсом», подчеркнув, что на сегодняшний день любой шаг, приближающий к миру, является хорошим событием.

По словам Колесника, обе стороны потеряли уже много людей, большинство из которых славянской национальности. Однако депутат предупредил, что в случае любого нарушения Киевом условий перемирия, Россия мгновенно предпримет все необходимые действия.

18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию отношений между странами.

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«Не соврал»: Захарова ответила на слова Зеленского о том, что Украина — не салат и не компот
Захарова: Киевский режим является тем, во что еда превращается после переваривания
19 марта 2025, 00:42

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина — «не салат и не компот в меню Путина». В своём Telegram-канале дипломат иронично согласилась, что на этот раз президент Уркины «не соврал».
«Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — написала Захарова.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не является блюдом, которое можно включить в «меню» российского президента, несмотря на «аппетиты» Путина.

18 марта Захарова также отметила, что странно было бы увидеть внучку нациста в должности председателя Генеральной ассамблеи ООН в год 80-летия Победы. Подобное мнение она высказала, ссылаясь на планы ФРГ выдвинуть главу МИД Анналену Бербок на ответственный международный пост.

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«Бесспорный шаг вперед»: В Совфеде оценили переговоры Путина и Трампа
Косачев: телефонный разговор Путина и Трампа стал бесспорным шагом вперед
19 марта 2025, 00:22

Константин Косачев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своём Telegram-канале назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа значимым и бесспорным шагом вперёд.
По его мнению, стороны продемонстрировали ориентацию на результат, избегая бессмысленного противостояния.

Косачев подчеркнул, что диалог прошёл в конструктивном ключе, в отличие от ранее навязываемых сценариев, где от России требовали принимать условия без обсуждения. Ни Москва, ни Вашингтон не стали действовать в парадигме «ультиматумов по-европейски», таких как требование 30-дневного перемирия. Вместо этого стороны сосредоточились на поиске комплексного решения конфликта.

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«Главное впечатление — диалог, а не два монолога. (....) Собеседникам важнее долгосрочное и комплексное решение конфликта, а не игра на публику в утопические пиар-прожекты», — указал вице-спикер Совфеда.
Особо Косачев выделил конкретные шаги России в энергетической и гуманитарной сферах, которые, по его словам, подтверждают готовность Москвы к диалогу. В отличие от Киева, ограничившегося декларациями о перемирии, Россия демонстрирует действия, а не пустые обещания.

«Это не ультиматум, а личный пример», — резюмировал Косачев.
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«Негативный фон»: ВСУ пытались прорваться на территорию РФ во время разговора Путина и Трампа
МО: ВСУ хотели испортить переговоры Путина и Трампав атакой на Белгородскую область
18 марта 2025, 23:55

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Утром 18 марта 2025 года, накануне запланированных переговоров президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине, киевский режим предпринял попытку прорыва в Белгородской области. Атака имела цель создать негативных фон вокруг переговоров Путина и Трампа, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Атака началась в направлении населённых пунктов Демидовка и Прилесье в 5:50.

В течение дня ВСУ провели пять атак с участием до 200 военнослужащих и 29 единиц техники, включая танки (5) и бронированные машины (16), а также несколько инженерных машин разграждения и установки дистанционного разминирования УР-77.

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Последняя попытка «прорыва» украинских сил осуществляюсь с 17:30 до 18:45, четко во время диалога между лидерами РФ и США.

Все попытки ВСУ вклиниться на территорию России были отражены подразделениями группировки «Север», артиллерией и FPV-дронами. Потери украинцев составили до 60 человек, один танк, семь бронемашин и инженерная техника.

Пересечь государственную границу РФ силам ВСУ не удалось.

В ответ российские войска нанесли 30 авиационных и ракетных ударов, а также задействовали системы «Искандер» и «Торнадо-С» по позициям противника в Сумской области. Применение тяжелых огнемётных систем и авиабомб УМПК ФАБ-500 (40 штук) нанесло значительный урон резервам ВСУ.

Провокация Киева, направленная на срыв переговоров, была полностью пресечена.

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#всу
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#рф
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Обмен пленными, 30-дневное перемирие с Украиной и «оздоровление» отношений РФ и США: главные заявления Путина и Трампа 18 марта
18 марта 2025, 21:37

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию отношений между странами.
Разговор между Путиным и Трампом длился два с половиной часа — это самый длинный телефонный разговор президентов России и США в истории. Так, к примеру, до этого они беседовали 12 февраля — 1,5 часа. А вот ранее лидер РФ беседовал с Джо Байденом 31 декабря 2021 года лишь 50 минут, с Обамой 12 марта 2012 года — 20 минут.

Украинский конфликт

В Кремле уточняли, что в телефонном разговоре Путин и Трамп продолжили обмениваться мнениями по ситуации вокруг Украины. Лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности в мире.

Президент России сообщил Трампу, что 19 марта между РФ и Украиной пройдет обмен пленными — стороны передадут по 175 человек.

«Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях», — сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)


Владимир Путин заявил о готовности к совместной с американской стороной тщательной проработке возможных путей урегулирования украинского конфликта. С этой целью создадут российскую и американскую экспертные группы.

«[Урегулирование] должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности», — заметил Путин.

Президент РФ обратил внимание, что основное условие для недопущения эскалации конфликта и разрешения его мирным путем — полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

30-ти дневное перемирие

В рамках инициативы Дональда Трампа о введении 30-ти дневного перемирия Россия обозначила несколько существенных моментов, которые касаются обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.

«Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности», — отмечалось в заявлении Кремля.

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)


Еще российская сторона напомнила о варварских преступлениях террористического характера, которые совершили ВСУ против гражданского населения Курской области. Путин объяснил, что РФ готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует украинским бойцам жизнь и достойное обращение.

Также Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о введении 30-дневного прекращения огня по энергетической инфраструктуре и уже дал соответствующую команду бойцам ВС РФ. Стоит отметить, что ранее эту инициативу уже поддержали в Киеве.

Ситуация на Ближнем Востоке

Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

«Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности», — указала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)


Уточнялось, что это поспособствует «оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений».

Среди позитивных примеров пресс-служба Кремля выделила солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении конфликта на Украине.

Отношения России и США

Владимир Путин и Дональд Трамп выразили общую заинтересованность в нормализации двусторонних отношений между странами. Президенты России и США рассмотрели широкий спектр направлений, по которым страны могли бы наладить взаимодействие.

«Обсуждён ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике», — говорилось в заявлении Кремля.

Американский лидер поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками двух стран, которые выступают в НХЛ и КХЛ.

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