Обмен пленными, 30-дневное перемирие с Украиной и «оздоровление» отношений РФ и США: главные заявления Путина и Трампа 18 марта

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию отношений между странами.
Разговор между Путиным и Трампом длился два с половиной часа — это самый длинный телефонный разговор президентов России и США в истории. Так, к примеру, до этого они беседовали 12 февраля — 1,5 часа. А вот ранее лидер РФ беседовал с Джо Байденом 31 декабря 2021 года лишь 50 минут, с Обамой 12 марта 2012 года — 20 минут.
Украинский конфликтВ Кремле уточняли, что в телефонном разговоре Путин и Трамп продолжили обмениваться мнениями по ситуации вокруг Украины. Лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности в мире.
Президент России сообщил Трампу, что 19 марта между РФ и Украиной пройдет обмен пленными — стороны передадут по 175 человек.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Владимир Путин заявил о готовности к совместной с американской стороной тщательной проработке возможных путей урегулирования украинского конфликта. С этой целью создадут российскую и американскую экспертные группы.
Президент РФ обратил внимание, что основное условие для недопущения эскалации конфликта и разрешения его мирным путем — полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Еще российская сторона напомнила о варварских преступлениях террористического характера, которые совершили ВСУ против гражданского населения Курской области. Путин объяснил, что РФ готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует украинским бойцам жизнь и достойное обращение.
Также Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о введении 30-дневного прекращения огня по энергетической инфраструктуре и уже дал соответствующую команду бойцам ВС РФ. Стоит отметить, что ранее эту инициативу уже поддержали в Киеве.
Ситуация на Ближнем ВостокеВладимир Путин и Дональд Трамп также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Уточнялось, что это поспособствует «оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений».
Среди позитивных примеров пресс-служба Кремля выделила солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении конфликта на Украине.
Американский лидер поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками двух стран, которые выступают в НХЛ и КХЛ.
Читайте также:
Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном прекращении огня и дал команду бойцам
День воссоединения Крыма с Россией 2025: история полуострова, кризис власти на Украине и праздничные мероприятия к 11-й годовщине
Контрнаступление ВС РФ в Торецке и бои под Суджей: последние новости СВО 18 марта
Украинский конфликтВ Кремле уточняли, что в телефонном разговоре Путин и Трамп продолжили обмениваться мнениями по ситуации вокруг Украины. Лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности в мире.
Президент России сообщил Трампу, что 19 марта между РФ и Украиной пройдет обмен пленными — стороны передадут по 175 человек.
«Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях», — сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Владимир Путин заявил о готовности к совместной с американской стороной тщательной проработке возможных путей урегулирования украинского конфликта. С этой целью создадут российскую и американскую экспертные группы.
«[Урегулирование] должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности», — заметил Путин.
Президент РФ обратил внимание, что основное условие для недопущения эскалации конфликта и разрешения его мирным путем — полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
30-ти дневное перемириеВ рамках инициативы Дональда Трампа о введении 30-ти дневного перемирия Россия обозначила несколько существенных моментов, которые касаются обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.
«Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности», — отмечалось в заявлении Кремля.
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Еще российская сторона напомнила о варварских преступлениях террористического характера, которые совершили ВСУ против гражданского населения Курской области. Путин объяснил, что РФ готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует украинским бойцам жизнь и достойное обращение.
Также Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о введении 30-дневного прекращения огня по энергетической инфраструктуре и уже дал соответствующую команду бойцам ВС РФ. Стоит отметить, что ранее эту инициативу уже поддержали в Киеве.
Ситуация на Ближнем ВостокеВладимир Путин и Дональд Трамп также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.
«Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности», — указала пресс-служба Кремля.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Уточнялось, что это поспособствует «оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений».
Среди позитивных примеров пресс-служба Кремля выделила солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении конфликта на Украине.
Отношения России и СШАВладимир Путин и Дональд Трамп выразили общую заинтересованность в нормализации двусторонних отношений между странами. Президенты России и США рассмотрели широкий спектр направлений, по которым страны могли бы наладить взаимодействие.
«Обсуждён ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике», — говорилось в заявлении Кремля.
Американский лидер поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками двух стран, которые выступают в НХЛ и КХЛ.
Читайте также:
Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном прекращении огня и дал команду бойцам
День воссоединения Крыма с Россией 2025: история полуострова, кризис власти на Украине и праздничные мероприятия к 11-й годовщине
Контрнаступление ВС РФ в Торецке и бои под Суджей: последние новости СВО 18 марта
Ольга Енгалычева