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В Литве призвали расстреливать за русские песни и фильмы

Литовский ведущий Раманаускас предложил расстреливать за русские песни и фильмы
21 сентября 2024, 21:14
Фото: iStock/NejauPhoto

Фото: iStock/NejauPhoto

Литовский телеведущий Альгис Раманаускас призвал расстреливать тех, кто слушает музыку и смотрит фильмы на русском языке. Его слова приводит Sputnik Литва.


Он предложил представить семью, в которой отец на высокой громкости смотрит русский фильм, а мать слушает русские песни. А затем задался вопросом, что сделать в первую очередь – отобрать у них детей, а потом расстрелять, или же сделать это прямо при детях. Затем сам же пришёл к выводу, что лучше сначала забрать детей. По его словам у «таких» обязательно надо отбирать детей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что в прибалтийских странах русский язык вытеснили уже во всех сферах жизни.

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«Преступление»: в Молдавии оценили слова Санду о вступлении в ЕС без Приднестровья
Кандидат в главы Молдавии Стояногло пообещал наладить диалог с Приднестровьем
21 сентября 2024, 21:29

Фото: iStock/DesignRage

Экс-генпрокурор Молдавии, кандидат в президенты страны Александр Стояногло заявил, что слова нынешней главы государства Майи Санду о вступлении страны в Евросоюз без Приднестровья являются преступлением против государства. Такое заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.
Политик пообещал пообещал наладить диалог с Приднестровьем, поскольку его потеря означала бы утрату государственности Молдавии.

Также Стояногло отметил, что при нём страна будет поддерживать хорошие отношения с автономией. Он выразил готовность начать общение с руководством Приднестровья уже с первых дней на посту главы государства.

Ранее Санду заявила, что Молдавия не собирается откладывать интеграцию в Евросоюз на десятки лет в случае, если не удастся решить споры с Приднестровьем. При этом она всё же заявила о желании вступать в ЕС вместе с автономией.

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#политика
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Израиль ввел ограничения на массовые собрания из-за угрозы обстрелов с Ливана
21 сентября 2024, 21:10

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израиль ввел ограничения в сфере гражданской обороны из-за угрозы обстрелов со стороны Ливана. Об этом сообщила армия обороны страны ЦАХАЛ. Отмечается, что запрет касается массовых собраний граждан.
По данным ведомства, ограничения распространяются на массовые собрания к северу от Хайфы, гражданам запрещается собираться в количестве более 30 человек на открытой местности и 300 — в закрытом.

Ранее ЦАХАЛ сообщал, что Израиль ударил по 180 объектам на юге Ливана за сутки, поразив тысячи пусковых контейнеров для обстрелов. В заявлении указывалось, что удары пришлись сразу по нескольким районам страны.

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#запрет
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Во Франции на фоне протестов назначили нового главу МИД
Пост главы МИД Франции занял Жан-Ноэль Барро
21 сентября 2024, 20:50

Фото: iStock/SimonLukas

Новым главой МИД Франции стал 41-летний Жан-Ноэль Барро, ранее находящийся на должности министра-делегата при внешнеполитическом ведомстве по вопросам Европы. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на утверждённый главой правительства Мишелем Барнье состав кабмина.
Как ранее отмечали французские СМИ, назначение Барро, у которого нет дипломатического опыта, на этот пост говорит о намерении президента страны Эммануэля Макрона сохранить сферу дипломатии под собственным контролем, что позволяет ему делать конституция страны.

Свою политическую карьеру экономист по профессии Барро начал в 2015 году. Тогда он вступил в центристскую партию Франсуа Байру «Демократическое движение». В 2017 году он был избран депутатом Национального собрания, а в 2022 году в правительстве Элизабет Борн занял пост министра-делегата по вопросам цифровизации. В феврале этого года был назначен замглавы МИД Франции Стефана Сежурне по вопросам Европы.

Он неоднократно призывал жестоко относиться к России из-за конфликта на Украине, а также обвинял в Москву в пропаганде, информационных атаках против Франции и попытке вмешаться в выборы европейских государств.

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#эммануэль макрон
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Инспекторы МАГАТЭ ознакомились с последствиями атаки ВСУ на подстанцию «Заря»
21 сентября 2024, 20:45

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Трансформатор подстанции «Заря» в Энергодаре, повреждённый украинским беспилотником, был показан инспекторам МАГАТЭ. Об этом сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в своём Telegram-канале.
Отмечается, что этот трансформатор находится в 300 метрах от периметра ЗАЭС. Он является одним из важнейших звеньев в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на этот объект создаёт потенциальную угрозу для всей АЭС.

На место событий прибыли инспекторы МАГАТЭ. Им показали последствия украинского удара по подстанции. Черничук отметил, что будет вновь призывать агентство и его главу Рафаэля Гросси акцентировать внимание общественности на события, которые создают угрозу для всего мира.

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#опасность
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Россия не будет участвовать в «саммитах мира» по Украине, заявили в МИД РФ
Захарова: Россия не планирует участвовать в «саммитах мира» по Украине
21 сентября 2024, 20:21

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Россия не планирует участвовать в «саммитах мира» по Украине, поскольку они не имеют ничего общего с урегулированием конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой представлены на сайте ведомства.
Этим заявлением она прокомментировала намерение президента Украины Владимира Зеленского провести в ноябре второй «саммит мира» с участием представителей из России.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона не участвовала и не собирается участвовать в таких процессах, которые, очевидно, не приведут к каким-либо результатам.

Захарова добавила, что этот саммит опять таки же направлен на то, чтобы протолкнуть нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы для решения конфликта, добиться её поддержки от Запада и от его имени предъявить Москве ультиматум о капитуляции.

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Во Франции тысячи людей вышли на протесты против правительства Макрон
В Париже несколько тысяч человек вышли на акции протеста против правительства
21 сентября 2024, 20:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и недавно назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье. Об том из Парижа сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что акция протеста организована партией левых, молодёжными и феминистскими организациями.

Некоторые участники шествия кричали: «Макрона в отставку!», а также держали плакаты с надписью «И зачем было голосовать?». Они выражали недовольство назначением Барнье, который является выходцем из Республиканской партии, показавшей низких результат на парламентских выборах.

По данным префектуры Парижа, в акции приняли участие 3,2 тысячи человек. В общей сложности в стране в субботу прошло порядка 50 демонстраций.

Также сообщается, что 1 октября жителей призвали выйти на забастовку с требованием отмены пенсионной реформы и повышения зарплат.

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13-летний сын бизнесмена разбился на квадроцикле, пытаясь скрыться от погони полиции
«112»: 13-летний сын бизнесмена разбился на квадроцикле, уходя от погони полиции
21 сентября 2024, 19:56

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане в ДТП погиб 13-летний сын крупного бизнесмена, когда на квадроцикле пытался уйти от полицейской погони. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Отмечается, что школьник попытался скрыться от правоохранителей, когда его заметили на заправке у «железного коня» без госномеров.
По данным издания, подросток проигнорировал требования полиции, выжал газ и бросился наутек, однако на одном из перекрестков не смог удержать руль и вылетел в кювет. Ребенок погиб.

По информации канала, погибший школьник — сын местного крупного предпринимателя, который занимается строительством и недвижимостью.

Прокуратура Татарстана сообщает, что по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» ( ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Фото: прокуратура Татарстана

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ЦАХАЛ заявил о массированном обстреле Ливана
ЦАХАЛ заявил об ударах по 180 объектам на юге Ливана за сутки
21 сентября 2024, 19:43

Фото: iStock/frantic00

Израиль ударил по 180 объектам на юге Ливана за сутки, поразив тысячи пусковых контейнеров для обстрелов. Об этом сообщает ЦАХАЛ. Отмечается, что удары пришлись сразу по нескольким районам страны.
«Приблизительно 180 целей и тысячи пусковых контейнеров были поражены», — говорится в сообщении.
Ранее Politico писало, что в администрации президента США Джо Байдена опасаются обострения отношений между Израилем и «Хезболлой». Американские власти боятся, что одним из вариантов развития событий может стать полномасштабная война на Ближнем Востоке, в то время как официальной позицией Вашингтона является мирное урегулирование конфликта.

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«Расстрелять при детях»: в Литве призывают казнить за русские фильмы и музыку
Телеведущий в Литве призвал расстреливать родителей за русские песни и фильмы
21 сентября 2024, 18:56

Фото: iStock/diegograndi

Телеведущий общественного ТВ в Литве Альгис Раманаускас призвал расстреливать родителей, которые при детях слушают русскую музыку или смотрят русские фильмы. Об этом сообщает Sputnik Литва. По его словам, вопрос лишь в том, делать ли это на глазах у детях или нет.
«Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей — прим. ред.) или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять», — заявил Раманаускас.
После телеведущий еще раз добавил, что детей у таких родителей следует отбирать.

Издание отмечает, что столь дикое высказывание не осталось незамеченным, депутат сейма Мингадугас Пуйдокас написал заявление в полицию, а также потребовал спикера парламента и главу МИД дать оценку словам Раманаускаса.

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