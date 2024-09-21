В Литве призвали расстреливать за русские песни и фильмы

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Литовский телеведущий Альгис Раманаускас призвал расстреливать тех, кто слушает музыку и смотрит фильмы на русском языке. Его слова приводит Sputnik Литва.
Он предложил представить семью, в которой отец на высокой громкости смотрит русский фильм, а мать слушает русские песни. А затем задался вопросом, что сделать в первую очередь – отобрать у них детей, а потом расстрелять, или же сделать это прямо при детях. Затем сам же пришёл к выводу, что лучше сначала забрать детей. По его словам у «таких» обязательно надо отбирать детей.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что в прибалтийских странах русский язык вытеснили уже во всех сферах жизни.
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