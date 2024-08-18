«Надоело!»: участница Олимпиады с Украины вступилась за русский язык

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За русский язык вступилась украинская спортсменка по прыжкам в высоту Оксана Окунева в социальных сетях. Таким образом многократная чемпионка Украины, а также участница Олимпиады в 2016 году выдала обращение «к националистам из Западной Украины».
«Как надоело видеть посты о том, как порочат русский язык! Говорю для националистов из Западной Украины! Отталкиваясь от исторических фактов, украинский и русский языки произошли из древнерусского языка», — гласит запись чемпионки.
Она также заметила, что славянские народы подразделялись на племена, у которых были различные диалекты и акценты. Окунева резюмировала, что большая часть украинского коренного населения использует русский язык.
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