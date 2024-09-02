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Путин охарактеризовал ненависть ко всему русскому как официальную идеологию Украины

Путин: на Украине официальная идеология сводится к ненависти ко всему русскому
02 сентября 2024, 05:35
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Ненависть ко всему русскому стала официальной идеологией на Украине, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».
«Вводились все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам», – заявил он.

По словам российского лидера, неонацистские группировки организовали государственный переворот в Украине в 2014 году и с тех пор стали доминировать во всей политике в Киеве.



Ранее президент Путин уже указывал, что главной причиной украинской трагедии является антироссийская политика западных стран, в частности США. Российский лидер отметил, что Вашингтон на протяжении десятилетий пытается установить полный контроль над Киевом.

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#владимир путин
#интервью
#сша
#украина
#киев
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
02 сентября 2024, 06:19

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает украинская газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Взрывы в Киеве и Харькове», — сообщается в публикации.

Ранее в городе Сумы на севере Украины произошел взрыв, в результате которого были повреждены два предприятия.

Напомним, Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту, который, по оценкам российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Основными целями атак стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. С тех пор воздушная тревога звучит ежедневно в различных регионах страны, а иногда и по всей ее территории.

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#киев
#украина
#взрывы
#россия
#воздушная тревога
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Поддерживающая Россию партия выиграла на выборах в Германии
Поддерживающая Россию партия АдГ выиграла выборы в Германии
02 сентября 2024, 06:11

Фото: istockphoto / bizoo_n

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в Тюрингии, это подтвердили официальные результаты, сообщает РИА Новости.
Партия получила 32 из 88 мест в региональном парламенте. Как и партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW), АдГ выступает против поставок оружия Киеву и за переговоры с Россией.

Издание Financial Times назвала причины победы АдГ в Тюрингии. Утверждается, что в интересах немецких избирателей изменить политический курс страны, включая вопрос о помощи Украине. Как отмечают авторы, впервые после войны ультраправая партия победила на региональных выборах. Немаловажную роль в победе АдГ сыграло и негативное отношение немцев к поддержке Киева.

Ранее стало известно, что АдГ пыталась создать в Европарламенте группу под названием «Суверенисты», которая симпатизирует России.

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#германия
#партия
#выборы
#украина
#европа
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В Курчатове рассказали об опытах Запада в психбольницах Украины
Ковальчук: Запад проводит опыты по созданию биооружия в психбольницах Украины
02 сентября 2024, 06:09

Фото: iStock/andrey shalar

Западные страны проводят эксперименты по созданию биологического и химического оружия в психиатрических больницах Украины и Грузии. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, информирует ТАСС.
«На Украине под Харьковом, в Грузии в нарушение всех норм морали и права они проводили опаснейшие исследования на пациентах психиатрических больниц с целью создания биологического и нового химического оружия», – рассказал он.

По словам руководителя центра, биологическое оружие является оружием неявного применения и представляет собой глобальную угрозу. Также он отметил, что в настоящее время можно модифицировать любой вирус, придав ему определенные свойства, или создать совершенно новый. Ковальчук подчеркнул, что именно по этой причине после распада Советского Союза США вошли во все бывшие советские республики и взяли под контроль санитарно-эпидемиологические станции и «все коллекции вирусов и бактерий».

Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил, что американская лаборатория в Украине была создана для исследования и производства новых видов биологического оружия.

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#оружие
#украина
#сша
#вирус
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Абхазия заявил о желании вступить в ООН
Глава МИД Абхазии Шамба: республика планирует вступить в ООН
02 сентября 2024, 05:58

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Абхазия планирует вступить в Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Шамба газете «Известия».
Он подчеркнул, что это одна из главных целей Абхазии.

«Он подчеркнул, что это это является одной из основных целей Абхазии. «Это конечная цель самого процесса по широкому международному признанию нашей страны», – цитирует главу МИДа газета.

В то же время он признал, что давление со стороны США и ЕС затрудняет для Абхазии установление контактов с другими странами. Политик также добавил, что республика сталкивается с политикой двойных стандартов.

Ранее заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава заявил, что решение России о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии было обусловлено защитой народов этих республик.

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#абхазия
#сша
#ес
#мид
#южная осетия
#россия
#оон
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Администрация Байдена получила обвинения в причастности к торговле детьми и наркотиками
NYP: администрацию Байдена обвиняют в торговле детьми из-за ситуации на границе
02 сентября 2024, 05:54

kremlin

Администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис обвиняется в причастности к торговле детьми и наркотиками. С таким заявлением выступил генеральный директор компании Goya Foods Роберт Унануэ, передает New York Post (NYP).
Он отметил, что Вашингтон не справляется с контролем южной границы. По словам Унануэ, сальвадорские банды и десятки банд из Венесуэлы и других стран проникают в США, совершают налеты на пригородные районы и терроризируют людей.

Ранее Дональд Трамп-младший, сын кандидата в президенты США Дональда Трампа, назвал Камалу Харрис «царицей границ» и указал на ее разрушительную миграционную политику.

Одним из ключевых направлений вице-президентства Камалы Харрис была нелегальная миграция, и большинство ограничений, введенных Трампом, были отменены при Байдене. Несмотря на сотрудничество с лидерами стран Центральной Америки в разработке мер по сдерживанию потока беженцев, число нелегальных пересечений границы достигло исторического максимума.

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#сша
#мигранты
#венесуэла
#камала харрис
#джозеф байден
#дональд трамп
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Путин назвал цель западных стран на Украине
Путин: Запад десятилетиями добивался полного контроля над Украиной
02 сентября 2024, 05:43

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент России Владимир Путин заявил, что целью США и Запада является установление полного контроля над Украиной. Для этого они поддерживают националистические и антироссийские организации, рассказал российский лидер в интервью монгольской газете «Оноодор».
«На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования», – объяснил президент.

Путин подчеркнул, что официальной идеологией Украины стала ненависть ко всему русскому, включая русский язык и православие. По его словам, антироссийская политика западных стран, прежде всего США, является главной причиной украинской трагедии.

Ранее Владимир Путин заявлял, что неонацистские группировки организовали переворот в Украине в 2014 году. Затем они стали определять общую государственную политику в Киеве.

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Путин рассказал об определяющих государственный курс Украины неонацистах
#владимир путин
#президент
#интервью
#россия
#украина
#сша
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Путин назвал передачу Крыма Украине подарком Хрущева
Путин: Хрущев фактически подарил Украине Крым, который входил в состав РСФСР
02 сентября 2024, 05:31

Фото: istockphoto/VvoeVale

Президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил, что лидер Советского Союза Никита Хрущев передал Крым, некогда входивший в состав РСФСР, Украине как подарок.
По словам российского лидера, Украина была создана в 1917 году, когда на этой территории стали возникать «неустойчивые и недолговечные полугосударственные формы без четких границ. Путин отметил, что после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин включил часть территории Польши, Румынии и Венгрии в состав Украинской ССР (УССР).

«В 1954 году Н.С.Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР. Границы союзных республик нарезались достаточно произвольно, исходя из "пролетарской необходимости". Так, Украине был передан промышленный Донбасс, населенный преимущественно русскими», – заявил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что решения советского руководства сыграли негативную роль в сложившейся ситуации на Украине. Он отметил, что на ситуацию в Украине сильно влияют внешние и внутренние факторы, а также неонацисты, влияющие на государственный курс Киева.

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#владимир путин
#украина
#интервью
#ссср
#киев
#польша
#румыния
#венгрия
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Путин рассказал об определяющих государственный курс Украины неонацистах
Путин: неонацисты с 2014 года определяют политику Украины
02 сентября 2024, 05:24

Фото: Сайт Кремля

Неонацистские группировки организовали государственный переворот в Украине в 2014 году и с тех пор определяют всю политику Киева, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».
«В 2014 году американцы и их сателлиты организовали на Украине вооруженный государственный переворот. Его идеологами и основными участниками выступили радикальные неонацистские группировки», – рассказал российский лидер.

Также он добавил, что с тех пор группировки неонацистов продолжать влиять на государственный курс. В результате после переворота официальной идеологией Украины стала ненависть ко всему русскому, что привело к массовым убийствам мирных жителей Донбасса.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украина стала разменной монетой для геополитических амбиций Запада. Он подчеркнул, что Запад планомерно распространяет идею о том, что Россия – извечный враг Украины.

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#интервью
#владимир путин
#украина
#россия
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Путин заявил о негативной роли лидеров СССР в ситуации на Украине
Путин: решения политиков СССР сыграли свою негативную роль в ситуации с Украиной
02 сентября 2024, 05:20

Фото: сайт Кремля

Решения советского руководства сыграли негативную роль в нынешней ситуации с Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».
По словам президента, на ситуацию в Украине сильно повлияли внешние и внутренние факторы. Российский лидер напомнил, что процесс создания соседнего государства начался сразу после революции 1917 года, «когда на этой территории возникали неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования без четких границ». При этом он подчеркнул, что границы объединенных республик в составе СССР впоследствии были «совершенно произвольно» нарезаны исходя из пролетарской необходимости».

Ранее Владимир Путин заявил, что после распада СССР Украина «утащила с собой» все то, что получила с «барского плеча» России. Путин также заявил, что «Россия добровольно пошла на развал СССР, считая это предложением Западу о сотрудничестве и союзничестве».

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#украина
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