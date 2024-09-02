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Ненависть ко всему русскому стала официальной идеологией на Украине, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».
«Вводились все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам», – заявил он.
По словам российского лидера, неонацистские группировки организовали государственный переворот в Украине в 2014 году и с тех пор стали доминировать во всей политике в Киеве.
Ранее президент Путин уже указывал, что главной причиной украинской трагедии является антироссийская политика западных стран, в частности США. Российский лидер отметил, что Вашингтон на протяжении десятилетий пытается установить полный контроль над Киевом.
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Александр Климов