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В ЛНР задержали гражданку Украины по подозрению в финансировании террористов

СК: в ЛНР задержали украинку за финансирование «Азова» и «Правого сектора»
11 июня 2024, 12:50
Фото: iStock/fotoember

Фото: iStock/fotoember

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали женщину по подозрению в финансовой поддержке запрещенных в России террористических и экстремистских группировок «Азов» и «Правый сектор».
Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

По информации ведомства, в период с января по апрель 2024 года подозреваемая как минимум десять раз переводила деньги на банковские карты членов этих организаций.



Задержание произошло в Старобельском районе при поддержке Росгвардии. Против нее возбуждено уголовное дело по статьям «Финансирование терроризма» и «Финансирование экстремистской деятельности».

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Зеленский надеется на помощь Запада для восстановления Украины
Зеленский: Киев ожидает от Запада миллиарды евро для восстановления энергетики
11 июня 2024, 13:03

Украина надеется получить от западных партнеров миллиарды евро на восстановление энергоинфраструктуры страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего выступления в Берлине на международной конференции по восстановлению Украины, передаёт Reuters.
Зеленский подчеркнул, что Киев разработал план по наращиванию мощностей производства электроэнергии на один гигаватт ежегодно.

«Украина ожидает заключения сделок на миллиарды евро по оружию и восстановлению энергоинфраструктуры на конференции», — заявил Зеленский.

По его словам, уже в ближайшие годы Украина собирается увеличить мощности производства электроэнергии на четыре гигаватта.

Ранее сообщалось, что армия России почти полностью уничтожила энергетику Украины, а на устранение последствий потребуются долгие годы.

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Украина вербует исполнителей преступлений в РФ из числа трудовых мигрантов
11 июня 2024, 12:49

Фото: сайт Кремля

Украинские спецслужбы проводят вербовку исполнителей терактов и других преступлений на территории России среди трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.
По словам руководителя силового ведомства, со времени начала специальной военной операции на Украине сотрудники ФСБ предотвратили восемь террористических актов в местах большого скопления людей и на государственных объектах. Как установили силовики, все они планировались и готовились выходцами из Центральной Азии.

На заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) Бортников сообщил, что российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к организации теракта в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей резонансных преступлений на территории России. Кроме того, они участвуют в подготовке и оснащении международных террористических организаций.

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#мигранты
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Кремль высказался о снятии США запрета на поставки оружия Азову*
Песков: РФ негативно относится к решению США разрешить передачу оружия Азову*
11 июня 2024, 12:48

Фото: сайт Кремля

Москва крайне негативно восприняла решение США о снятии запрета на поставки вооружений батальону «Азов»*. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя, естественно, Украину, украинский народ в качестве инструмента в своих руках», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что речь идет об ультранационалистах, ультранационалистическом вооруженном подразделении.

Напомним, американская администрация сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов»*. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на Госдеп США.

Ранее «Азову»* запрещалось использовать американское оружие порядка десяти лет из-за «расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов» некоторых их основателей бригады. Теперь у них будет доступ к американскому оружию, как и у любого другого подразделения ВСУ, так как бригада прошла проверку Госдепартамента.

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*запрещенная в России террористическая организация
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#рф
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Стало известно, кто причастен к теракту в «Крокусе»
Бортников: установлена причастность ГУР Украины к теракту в «Крокусе»
11 июня 2024, 12:29

Фото: сайт Кремля

Спецслужбы РФ установили причастность военной разведки Украины к совершению теракта в «Крокус сити холле». Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников в рамках заседания НАК.
По его словам, спецслужбы Украины и Запада пытаются вербовать всё больше исполнителей преступлений в России, а также содействуют в подготовке и обеспечении всем необходимым международных террористических организаций.

«Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном «Крокус сити холле"», — сказал он.

Ранее Бортников также сообщал, что организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» хотели подорвать отношения стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов. По его словам, именно это было одной из целей заказчиков теракта.


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#суд
#фсб
#человек
#отношения
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Отряд кораблей Военно-морского флота России зайдёт на Кубу 12 июня
11 июня 2024, 12:23

Фото: istockphoto/Roman Zaika

Отряд из нескольких кораблей Военно-морского флота Российской Федерации зайдёт на Кубу 12 июня. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Алексеев.
Визит группы военных кораблей в порт островного государства в День России произойдёт в рамках международного сотрудничества между двумя странами, сказал главком ВМФ в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что это лишь одна из целей дальнего похода группировки кораблей Северного флота.

Моисеев также уточнил, что флагманом отряда является фрегат с современным оружием на борту. В состав группы также входит атомная подводная лодка. Ранее министерство иностранных дел Кубы сообщило, что фрегат «Адмирал Горшков» и атомная субмарина «Кубань» вместе с двумя кораблями сопровождения прибудут в порт Гаваны 12 июня.

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#день россии
#вмф
#корабль
#куба
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Экс-премьер Японии Хатояма: Саммит в Швейцарии без России не является мирным
11 июня 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Артем Креминский

Конференцию в Швейцарии по теме украинского конфликта, где представлена только одна сторона, нельзя назвать мирной. Без России её проведение лишено всякого смысла.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. По его словам, если эта конференция считается мирной, то до тех пор, пока в ней не примут участие обе причастные к конфликту стороны, мир построить не удастся. В настоящее время эта конференция является встречей группы поддержки, сказал японский политик.

По его мнению, такой «однобокий» саммит не только не приведёт к построению мира, но и может способствовать затягиванию конфликта. Хатояма также обратил внимание на отсутствие на предстоящей конференции такой влиятельной политической силы, как Китай.

«Мирная конференция, в которой только одна сторона, не является мирной в истинном смысле слова», — заключил экс-премьер Японии.

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#украина
#швейцария
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Москалькова предложила наказывать иностранцев за русофобию, как за экстремизм
11 июня 2024, 09:49

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с инициативой об усилении наказания для иностранных граждан за проявление русофобии. Об этом говорится в докладе о деятельности федерального омбудсмена за 2023 год, пишет РИА Новости.
«Заслуживает обсуждения идея о создании эффективных юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма», — заявила она.

По ее словам, в последнее время мир охватила «беспрецедентная русофобия», которая в прошлом году приобрела еще более агрессивные формы. Она указала на случаи, которые не вызвали осуждения со стороны международного сообщества, отметив среди прочего действия МОК.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что работа по возвращению военнопленных была приостановлена из-за действий Украины, которая постоянно выставляет надуманные требования. Она подчеркнула, что обмены военнопленными были приостановлены несколько месяцев назад. Москалькова поблагодарила Минобороны России за проделанную работу по возвращению российских военных из плена.

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#уполномоченный
#мир
#минобороны
#мок
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Минобороны: В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил
11 июня 2024, 09:39

Фото: istockphoto/MikeMareen

Россия начала второй этап учений по отработке использования нестратегических ядерных сил. В его рамках будут проработаны вопросы совместной подготовки частей Вооружённых сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
Как указано в сообщении министерства обороны РФ, учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

В ходе первого этапа учений были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», оснащения ими ракет-носителей и выдвижения в заданный район для проведения ракетных пусков.

Кроме того, авиация отрабатывала снаряжение учебными специальными боевыми частями ракет «Кинжал» и групповые вылеты в назначенные районы патрулирования.

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#учения
#авиация
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#россия
#белоруссия
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#ракета
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МИД объяснил причину приостановки работы с договором о сотрудничестве с Ираном
МИД: Подготовка договора о сотрудничестве с Ираном приостановлена из-за проблем
11 июня 2024, 09:17

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном является стратегическим решением руководства двух стран. Процесс работы над договором приостановлен из-за проблем у иранской стороны.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов. Он также добавил, что это решение руководства двух стран никогда не утрачивало силы и работа над документом обязательно будет завершена. Затем лидеры двух стран примут решение о времени и месте его подписания, сказал дипломат.

О работе над новым договором между Россией и Ираном стало известно в сентябре 2022 года. Тогда этот вопрос обсудили Владимир Путин и президент исламской республики Эбрахим Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде. В мае 2024 года иранская сторона предложила внести некоторые правки в документ.

19 мая вертолёт с президентом Ирана разбился по пути из Азербайджана. На борту также находился глава МИД страны Хосейн Амир-Абдоллахиан и ещё семь человек. Все они погибли.

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