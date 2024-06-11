В ЛНР задержали гражданку Украины по подозрению в финансировании террористов

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В Луганской народной республике (ЛНР) задержали женщину по подозрению в финансовой поддержке запрещенных в России террористических и экстремистских группировок «Азов» и «Правый сектор».
Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
По информации ведомства, в период с января по апрель 2024 года подозреваемая как минимум десять раз переводила деньги на банковские карты членов этих организаций.
Задержание произошло в Старобельском районе при поддержке Росгвардии. Против нее возбуждено уголовное дело по статьям «Финансирование терроризма» и «Финансирование экстремистской деятельности».
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По информации ведомства, в период с января по апрель 2024 года подозреваемая как минимум десять раз переводила деньги на банковские карты членов этих организаций.
Задержание произошло в Старобельском районе при поддержке Росгвардии. Против нее возбуждено уголовное дело по статьям «Финансирование терроризма» и «Финансирование экстремистской деятельности».
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Артем Кузьмин