СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что такое решение было принято после рассмотрения соответствующего обращения депутатов Госдумы после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
В сообщении СК РФ говорится, что средства, поступающие через действующую на украинской территории нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», несколько лет использовались для осуществления террористических актов в России и других государствах и для нанесения политического ущерба РФ.
В настоящее время СК РФ, по словам его официального представителя Светланы Петренко, ищет источники поступления и пути движения денежных средств в размере нескольких миллионов долларов, а также выясняет причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций западных стран.
Читайте также:
В ФСБ указали на привлечение Киевом террористического подполья к преступлениям
СК получил значимые данные о причастности украинских спецслужб к теракту в «Крокусе»
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя координатора и цель бегства в Киев
В сообщении СК РФ говорится, что средства, поступающие через действующую на украинской территории нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», несколько лет использовались для осуществления террористических актов в России и других государствах и для нанесения политического ущерба РФ.
В настоящее время СК РФ, по словам его официального представителя Светланы Петренко, ищет источники поступления и пути движения денежных средств в размере нескольких миллионов долларов, а также выясняет причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций западных стран.
Читайте также:
В ФСБ указали на привлечение Киевом террористического подполья к преступлениям
СК получил значимые данные о причастности украинских спецслужб к теракту в «Крокусе»
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя координатора и цель бегства в Киев
Анастасия Чинкова