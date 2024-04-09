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СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО

09 апреля 2024, 16:18
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что такое решение было принято после рассмотрения соответствующего обращения депутатов Госдумы после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

В сообщении СК РФ говорится, что средства, поступающие через действующую на украинской территории нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», несколько лет использовались для осуществления террористических актов в России и других государствах и для нанесения политического ущерба РФ.



В настоящее время СК РФ, по словам его официального представителя Светланы Петренко, ищет источники поступления и пути движения денежных средств в размере нескольких миллионов долларов, а также выясняет причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций западных стран.

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#ск рф
#терроризм
#финансирование
#сша
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Патрушев назвал Украину примером «цивилизационной деградации»
Патрушев: Украина идет по пути «цивилизационной деградации»
09 апреля 2024, 16:19

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина является наиболее ярким примером государства, идущего по пути цивилизационной деградации, передает ТАСС.
По мнению Патрушева, активное продвижение в информационном поле стереотипов, моделей поведения и идеологий Запада способствует размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни. При этом утрачивается самобытность и национальное самосознание, добавил секретарь Совета безопасности.

Патрушев отметил, что Киев является наиболее ярким примером, который демонстрирует все вышеупомянутое.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не выжить без помощи Запада. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#президент
#владимир зеленский
#киев
#украина
#николай патрушев
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Глава Таджикистана призвал молодежь «не пятнать честь» таджиков
09 апреля 2024, 15:59

Фото: сайт Кремля

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал молодежь вооружаться знаниями, чтобы не попасть в заблуждение.
С посланием к населению он обратился к празднику Фитр. Текст опубликован на его сайте.

По его словам, таджики должны воспитывать детей, чтобы они были достойны имени и памяти своих славных предков, поднимали авторитет, имидж государства и нации на международной арене, и ни в коем случае не пятнали честь таджикского народа.

Он подчеркнул, что позорить таджикскую нацию, чья культура древняя и богатая, недостойно.

Рахмон призвал «наставлять детей на правильный путь, вооружать их современными знаниями, воспитывать в них высокие моральные качества».

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#россия
#теракт
#крокус сити холл
#таджикистан
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Зеленский заговорил о собственной смерти
Bild: Зеленский заговорил о собственной смерти
09 апреля 2024, 15:44

Президент Украины Владимир Зеленский имеет ввиду собственную смерть, когда говорит о поражении Украины без помощи Запада. Так написал автор ежедневных колонок для Bild Франц-Йозеф Вагнер.
Напомним, седьмого апреля Зеленский заявил, что, если Конгресс США не примет решение о выделении помощи Украине, то страна столкнется с поражением в текущем вооруженном конфликте с Россией. Украине не выжить без помощи Запада, утверждал Зеленский.

«Когда Зеленский говорит "не выжить", он говорит и о собственной смерти. Без помощи Украины больше не будет», — написал Вагнер.

Ранее глава Украины также отмечал, что Киев является заложником избирательного процесса в США. По его словам, подход законодателей к решениям о выделении помощи является незрелым. При этом рассматривается несколько вариантов выделения помощи Украине, в том числе готовность Киева взять кредит.

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#сша
#кредит
#зеленский
#киев
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Турция вышла из ДОВСЕ из-за деградации безопасности в Европе — Песков
09 апреля 2024, 14:43

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков связал выход Турции из ДОВСЕ с деградацией безопасности в Европе.
Как отметил официальный представитель Кремля, договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) фактически утратил свою жизнеспособность из-за смены геополитических условий и стратегической ситуации. Это связано в том числе с деградацией системы безопасности в Европе.

По его словам, требуется совместный диалог для выработки новых режимов в области безопасности и стратегической стабильности. Однако, не по вине России, он отсутствует, добавил Песков.

Турция заявила о приостановке участия в ДОВСЕ в пятницу. Аналогичное решение приняла Белоруссия.

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#турция
#европа
#договор
#дмитрий песков
#кремль
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Россия и Казахстан объединятся в борьбе с паводками
Путин и Токаев поручили премьерам синхронизировать работу по борьбе с паводками
09 апреля 2024, 14:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам телефонного разговора поручили премьер-министрам обеих стран синхронизировать работу по борьбе с паводками. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отмечается, что премьер-министры возьмут ситуацию под контроль и обеспечат двустороннюю координацию для синхронизации действий по борьбе с паводками и их последствиями.

Ранее Минобороны России сообщило, что оказывает помощь жителям Оренбургской области в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал. С соответствующей просьбой к оборонному ведомству обратился губернатор региона Денис Паслер.

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#россия
#казахстан
#паводок
#сотрудничество
#работа
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В ФСБ указали на привлечение Киевом террористического подполья к преступлениям
Бортников: Киев привлекает террористическое подполье к преступлениям
09 апреля 2024, 13:03

Фото: iStock/irene_rebrova

Украинские власти привлекают террористическое подолье к преступлениям на территории России. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).
Он отметил, что на это указывает теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Именно Украина является организатором таких жестоких преступлений в России, подчеркнул Бортников.

Ранее глава ФСБ сообщал, что теракт в «Крокусе» организовала группировка ИГИЛ* при содействии Службы безопасности Украины (СБУ).

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*запрещённая в России террористическая организация
#фсб
#украина
#терроризм
#преступление
#теракт
#сбу
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Боррель: в ближайшее время общей армии ЕС не будет
Боррель высказался о перспективах создания общей армии в ЕС
09 апреля 2024, 13:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в ближайшее время в ЕС не будет собственной армии.
«У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии», — цитирует РИА Новости Борреля.

С таким заявлением он выступил на конференции в Брюсселе, подчеркнув, что многие лидеры стран ЕС не хотят отказываться от суверенитета в сфере обороны и передавать часть полномочий под юрисдикцию институтов ЕС.

По его словам, потенциал взаимодействия между странами блока в сфере обороны и безопасности есть. Хороший пример — Европейский фонд мира, через который ведётся помощь Украине, добавил он.

Незадолго до этого Боррель заявил, что вопросы обороны должны стать главной темой политики в ЕС.
При этом он подчеркнул, что не знает, откуда взять деньги на европейскую милитаризацию.

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#жозеп боррель
#ес
#армия
#европа
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«Искупают ошибки кровью»: В ГД рассказали об участии осуждённых в СВО
Депутат Чернышов заявил, что осуждённые на СВО искупают свои ошибки кровью
09 апреля 2024, 12:42

Фото: iStock/zabelin

Осуждённые искупают свои ошибки кровью, сражаясь на полях СВО, заявил вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов в беседе с 360.
«Искупают свой грех, свою ошибку своей кровью. Это не игрушки и не смешки. Статистика по событиям, которые описывают в СМИ, когда якобы приходят преступники и снова совершают преступления и снова возвращаются в места не столь отдаленные, она единичная», — прокомментировал ситуацию депутат.

Он также напомнил, что заключённые, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления не попадают под действия законопроекта, который позволяет пройти службу на специальной военной операции, а затем получить помилование.

Чернышов также напомнил, что подобный законопроект крайне важен для России в условиях противостояния с западным миром.

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#госдума
#тюрьма
#сво
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ЦАХАЛ ликвидировал главу отдела ХАМАС по делам ЧС Альрамери в секторе Газа
09 апреля 2024, 11:44

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израильская армия ликвидировала главу комитета по чрезвычайным ситуациям радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа, об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Вчера вечером (8 апреля) на основе данных разведки ЦАХАЛ истребители ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Хатэма аль-Джамари, главу комитета по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральных лагерях Газы», — сообщается в пресс-службе израильской армии.

Как сообщили в ЦАХАЛ, убитый был членом военного крыла ХАМАС, отвечавшим за запуски снарядов в батальоне Магази в центральном районе сектора Газа.

Напомним, палестино-израильский конфликт с новой силой разгорелся 7 октября 2023 года. Тогда боевики ХАМАС прорвались на территорию Израиля, убив более тысячи человек и взяв в заложники ещё 240. В ответ на это ЦАХАЛ объявила о старте операции «Железные мечи».

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#израиль
#палестина
#хамас
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