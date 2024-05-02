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Кредиты, выдаваемые Международным валютным фондом (МВФ) позволяют Киеву покрывать старые задолженности, что практически исключает прироста новых средств. Об этом изданию РИА Новости заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
По его словам, организация занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине.
Он отметил, что озвучивал свою позицию неоднократно в ходе заседаний совета директоров.
Прежде сообщалось, что Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине нового транша в размере 880 миллионов долларов. По информации пресс-службы организации, средства должны быть направлены на
на поддержку национального бюджета страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Он отметил, что озвучивал свою позицию неоднократно в ходе заседаний совета директоров.
Прежде сообщалось, что Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине нового транша в размере 880 миллионов долларов. По информации пресс-службы организации, средства должны быть направлены на
на поддержку национального бюджета страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова