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Россия обвинила Международный валютный фонд в финансировании терроризма

Можин: МВФ занимается финансированием терроризма, поддерживая Киев
02 мая 2024, 08:45
Фото: istockphoto/Streetoncamara

Фото: istockphoto/Streetoncamara

Кредиты, выдаваемые Международным валютным фондом (МВФ) позволяют Киеву покрывать старые задолженности, что практически исключает прироста новых средств. Об этом изданию РИА Новости заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
По его словам, организация занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине.

Он отметил, что озвучивал свою позицию неоднократно в ходе заседаний совета директоров.



Прежде сообщалось, что Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине нового транша в размере 880 миллионов долларов. По информации пресс-службы организации, средства должны быть направлены на
на поддержку национального бюджета страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Названы шокирующие последствия потери Часова Яра для ВСУ
LCI: взятие Часова Яра позволит России обстреливать ж/д узел ВСУ Константиновка
02 мая 2024, 08:44

Фото: iStock/Olena_Z

Французский военный корреспондент Анн Нива заявила, что в случае потери Часова Яра Украиной российские войска смогут обстреливать железнодорожный узел в Константиновке и другие позиции ВСУ. Об этом сообщает LCI.
По словам Нивы, высокую опасность для украинской армии представляют удары в районе Константиновки, которая находится всего в пятнадцати километрах от Часова Яра. Военкор отметила, что железнодорожный узел в данном регионе является одним из ключевых элементов логистики Украины.

Коллега Нивы Дидье Франсуа заключил, что положение ВСУ на линии боевого соприкосновения крайне печальное.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouТube-канале, что если ВСУ не смогут удержать контроль над Часовым Яром, то после его потери падет весь фронт.

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Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать город
Доброволец Гризли заявил, что в Одессе ждут освобождения
02 мая 2024, 08:13

Фото: iStock/V-art

Доброволец из Одессы с позывным Гризли, который сражается в составе российской группировки войск «Днепр», заявил, что готов освобождать родной город. Об этом сообщает РИА Новости.
Доброволец рассказал, что является командиром минометной батареи 33-го отряда имени Маргелова. Он участвует в специальной военной операции с ноября 2022 года.

По словам Гризли, он — одессит. Также был задействован в событиях 2 мая 2014 года.

Военный пояснил, что основным лозунгом у него и единомышленников по «антимайдану» был «Одесса – русский город». Доброволец отметил, что многие жители Одессы очень ждут освобождения российской армией.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#россия
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МО: За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 12 БПЛА ВСУ над территорией РФ
02 мая 2024, 08:03

Фото: iStock/e-crow

В ночь на 2 мая силы ПВО ликвидировали 12 украинских БПЛА в небе над пятью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском оборонном ведомстве.
По информации Министерства обороны, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских БПЛА. Один — над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее губернатор Смоленской области сообщил об атаке беспилотника по объекту энергетики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#всу
#сво
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Русские прорвали фронт
Welt: ВС РФ воспользовались ошибкой ВСУ в Очеретино и прорвали фронт
02 мая 2024, 07:26

Фото: istock / Jakub Laichter

ВС РФ воспользовались допущенной ВСУ ошибкой на передовой при попытке ротации военных под Очеретино в ДНР и прорвали фронт. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«Очеретино — это место, вокруг которого сейчас, вероятно, идут самые ожесточенные бои в этом конфликте», — отметил он.

По его словам, ситуация для ВСУ складывается крайне плохо. ВС РФ добились значительного прогресса в данном районе, а также развивают успех в сторону других направлений.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно об уничтожении целого взвода ВСУ на северском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Смоленский губернатор сообщил об атаке беспилотника по объекту энергетики
Губернатор Анохин: БПЛА летели на инфраструктуру в Смоленской области
02 мая 2024, 06:16

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки на объект гражданской энергетической инфраструктуры в Смоленской области. Об этом проинформировал глава региона Василий Анохин в своем Телеграм-канале.
Украинские войска пытались нанести ущерб объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Никто не пострадал, уточнил губернатор.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что украинские дроны повредили инфраструктуру.

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#бпла
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В Одессе ликвидировали майора ВСУ
«РВ»: При ударе по штабу в Одессе погиб майор ВСУ Безсонов
02 мая 2024, 05:07

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

ВС России ликвидировали майора ВСУ Игоря Безсонова при ударе по штабу украинских войск в Одессе. Об этом проинформировал Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
До этого в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие в ходе ударов поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг», а также военную технику и личный состав.

Утром 1 мая координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по штабу украинской армии в районе площади Куликово Поле в центре Одессы.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее сообщалось что, что украинская армия обстреляла магазин и хлебный фургон в Горловке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
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Украинские войска обстреляли магазин и хлебный фургон в Горловке
ВСУ обстреляли магазин и сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон в Горловке
02 мая 2024, 03:56

Фото: istock / Standart

Украинские войска сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон и обстреляли магазин в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказали очевидцы, торговый павильон полностью сгорел.

«Оно «гупнуло», и мы заскочили в подъезд. А потом смотрим — горит магазин. Он сгорел», — рассказала свидетель происшествия Юлия.
Помимо этого, в ближайших зданиях выбило окна.

Как сообщили в экстренных службах, никто не пострадал. Помощь медиков понадобилась одной женщине, испытавшей сильный стресс.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за последние два дня обстрелами ВСУ были спровоцированы 6 лесных пожаров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
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Силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области
Губернатор региона Голубев: силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области
02 мая 2024, 03:17

Фото: istock / chameleonseye

Российские силы противовоздушной обороны сбили 2 беспилотника в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Телеграм-канале.
«Сегодня около 02.00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА», — написал глава региона.
По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений объектов не зафиксировано

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#губернатор
#бпла
#пво
#всу
#беспилотник
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В Орловской области дроны ВСУ повредили инфраструктуру
Клычков: в Орловской области при ликвидации БПЛА повредили инфраструктуру
02 мая 2024, 00:49

Фото: istock / NiseriN

Орловская область подверглась атаке беспилотных летальных аппаратов ВСУ, вследствие чего оказались повреждены объекты энергетической инфраструктуры на территории Глазуновского и Свердловского районов. Об этом проинформировал губернатор региона Андрей Клычков в Телеграм-канале.
«На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — написал Клычков.
Как сообщил региональный глава, на месте происшествия работают оперативные службы. Последствия атаки устраняются, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки РСЗО HIMARS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инфраструктура
#электроэнергия
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