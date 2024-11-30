В МИД допустили возобновление ядерных испытаний

Лидер ЛДПР, председатель комитета Государственной думы по ме международ делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности прекратить военные действия в обмен на приглашение Украины в НАТО. Об этом Слуцкий рассказал в своем Telegram-канале.