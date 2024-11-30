В МИД допустили возобновление ядерных испытаний

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью ТАСС, что Россия сталкивается с вопросом возобновления ядерных испытаний.
По его словам, это может произойти в зависимости от экалационного курса в Соединенных Штатах.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину страны — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последний раз доктрина обновлялась в 2020 году.
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«И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная. Она во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах постоянно рассматривается», – рассказал замглавы МИД.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину страны — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последний раз доктрина обновлялась в 2020 году.
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Александр Климов