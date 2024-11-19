Сенатор Климов объяснил обновлённую ядерную доктрину России

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил обновлённую ядерную доктрину России обеспечением нашей страной ядерного сдерживания тех, кто хочет развязать агрессию против неё либо её союзников.
«Меняются мир, поведение разных участников международного сообщества, мы видим негативные тенденции в коллективном Западе. Поэтому опубликованный и утверждённый указом президента 19 ноября документ отвечает на многие вопросы конкретно. Здесь положено, как наше государство будет обеспечивать ядерное сдерживание тех, кто хочет развязать агрессию против РФ либо её союзников», — отметил в беседе с RT Климов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков таже дал комментарий по этому поводу.
«Россия всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосотношений», — приводят «Известия» слова Пескова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину страны — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последний раз доктрина обновлялась в 2020 году.
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Мелисса Тимофеева