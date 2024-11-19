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Путин утвердил обновленную ядерную доктрину: что это значит, при каком условии Россия применит оружие массового поражения

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину страны — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последний раз доктрина обновлялась в 2020 году. Об основных изменениях в документе расскажет «Радио 1».

Основной принцип новой доктрины


Главный принцип новой доктрины заключается в том, что ядерное оружие рассматривается как крайняя мера для обеспечения суверенитета страны. В связи с появлением новых военных вызовов и угроз Россия была вынуждена пересмотреть критерии, при которых возможно применение ядерного оружия.



Среди основных условий для возможного использования ядерного оружия упоминается агрессия со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными державами, что будет расцениваться как совместное нападение. Критическая угроза суверенитету России, даже с применением обычных вооружений, также может служить основанием для ядерного ответа.

Защита союзных государств


Важное внимание в доктрине уделяется защите Белоруссии как участника Союзного государства. Любая агрессия против Белоруссии будет рассматриваться как нападение на Россию, что может привести к ядерному ответу.



Реакция на военные угрозы


Кроме того, доктрина уточняет перечень военных угроз, которые могут потребовать применения ядерного сдерживания. В этот список входят развертывание противоракетной и противоспутниковой обороны, наращивание военных сил у границ России, а также размещение ядерного оружия на территориях неядерных государств.

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Определение потенциального противника



Впервые в документе дано четкое определение «потенциального противника», который включает как государства и военные блоки, рассматривающие Россию как угрозу, так и страны со значительным военным потенциалом.

Принципы ядерного сдерживания


Фото: istock/AlexLMX

Россия руководствуется рядом принципов для обеспечения эффективного ядерного сдерживания. Эти принципы включают:
  • Непрерывность — постоянное проведение мероприятий, направленных на поддержание ядерного сдерживания;
  • Адаптивность — способность системы сдерживания изменяться в ответ на новые угрозы;
  • Неопределенность — создание неясности для противника относительно масштабов и сроков возможного применения ядерных сил.
Также важным аспектом является централизация управления, обеспечивающая единое руководство действиями органов и организаций, участвующих в ядерном сдерживании. Принцип рациональности подразумевает эффективное использование и поддержание сил и средств ядерного сдерживания на необходимом уровне, а постоянная готовность — поддержание боевой готовности ядерных сил.

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Принятие решений о применении ядерного оружия


Для активации плана применения ядерного оружия требуется наличие достоверной информации о непосредственной угрозе. К сигналам к действию относятся: запуск баллистических ракет в сторону России или её союзников, нападение с использованием ядерного или другого оружия массового поражения на территорию или военные объекты России, атака на критически важные государственные или военные инфраструктуры, массированный старт средств воздушно-космической атаки и нарушение государственной границы.

Итоговое решение о применении ядерного оружия принимает президент Российской Федерации. При необходимости он может уведомить военно-политическое руководство других стран или международные организации о готовности к использованию ядерного арсенала или о факте его применения.

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#владимир путин
#статьи
ВСУ ударили ракетами ATACMS по Брянской области
Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар 6 ракетами ATACMS по объекту в Брянской области
19 ноября 2024, 15:03

Фото: iStock/e-crow

ВСУ этой ночью, 19 ноября, нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Об этом сообщает Минобороны России. Системы ПВО, как отмечается, сбили пять целей, одна повреждена.
Как говорится в сообщении оборонного ведомства, в результате противоракетного боя расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять ракет ATACMS, одна была повреждена.

Ранее глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов заявлял, что войска ВС РФ будут интенсивнее и эффективнее выполнять задачи специальной военной операции (СВО) после того, как президент США Джо Байден дал разрешение Киеву бить западным дальнобойным оружием вглубь России. По его словам, при этом такое решение американского лидера никак не изменит логику боевых действий на Украине.

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#пво
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Кремль анонсировал визит Путина в Индию
Песков: Путин посетит Индию с официальным визитом
19 ноября 2024, 14:55

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом, но точная дата поездки пока не согласована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России». По его словам, скоро российская сторона начнет тщательную подготовку к этой поездке.
«Что ж, я надеюсь, что скоро, очень скоро мы определим точные даты его визита. Но вы знаете, что наши лидеры обмениваются визитами. Итак, конечно, после двух визитов премьер-министра Моди в Россию, теперь ожидается визит президента Путина в Индию. Так что мы с нетерпением ждем этого. Мы начнем очень тщательно готовиться к этому визиту. Мы придаем этому моменту очень большое значение. Прямо сейчас у меня нет никаких конкретных дат», — пояснил представитель Кремля.
Ранее Песков рассказал о деталях корректировки ядерной доктрины России. Он отметил, что Москва всегда занимала ответственную позицию и предпринимала усилия для уменьшения ядерной угрозы. По его словам, ядерное оружие рассматривается Москвой как средство сдерживания, которое должно напоминать противнику о неотвратимости возмездия, но применение ядерного оружия — это крайняя и вынужденная мера.

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#москва
#песков
#ядерное рф
#индия
#президент
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Парламент Абхазии принял отставку президента
Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании
19 ноября 2024, 14:53

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. Об этом сообщает РИА Новости.
За отставку Бжании на тайном голосовании проголосовали 28 парламентариев, один высказался против, два бюллетеня были признаны недействительными.

Напомним, протесты в республике продолжаются уже несколько дней. Участники акций выступают против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, которое, по их мнению, может негативно сказаться на местном бизнесе

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#переговоры
#абхазия
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В США рассказали, что ждет НАТО из-за хода Байдена против России
W&S: базы НАТО стали целью России из-за решения Белого дома по ракетам ATACMS
19 ноября 2024, 14:46

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Базы НАТО стали целью Москвы из-за разрешения Белого дома Украине использовать ракеты ATACMS вглубь России. Об этом пишет экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
По мнению эксперта, ошибочное решение действующего президента США Джо Байдена позволило России иметь множество вариантов.

«Она может атаковать базы США и Североатлантического альянса за пределами Украины, например, в Польше», — подчеркнул Брайен.

Использование американских ракет украинцами не изменит ход конфликта или его итог, но может привести к неприятным неожиданностям, заключил он.

Напомним, 17 ноября текущего года стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ.

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Зеленский: выборы на Украине пройдут только после наступления мира
19 ноября 2024, 14:27

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Закон не разрешает проводить на Украине выборы в военное время. Об этом сообщил Владимир Зеленский, его слова передает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, на Украине должен наступить справедливый мир, после чего в стране пройдут выборы главы государства. Он также добавил, что Украина не торгует собственными территориями.

Ранее появились предположения, в том числе от украинских представителей, что выборы президента могут пройти на Украине в течение следующего года.

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность главы государства 20 мая 2019 года. Исходя из положений украинской конституции, 20 мая этого года новый президент должен был принять присягу, но на фоне военного положения выборы были отменены.

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Депутат Толмачев: Появление Маска во власти США может стать знаком нового мира
19 ноября 2024, 14:09

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что появление американского бизнесмена Илона Маска в администрации нового президента США Дональда Трампа может ознаменоваться его ключевой ролью в политике и даже привести к изменению мира.
«Появление Маска, проповедника корпоративности в управлении государствами, может быть знаком наступления нового мира. Амбиции Илона общеизвестны, хоть они и ограничены действующим законодательством США», — прояснил в беседе с NEWS.ru Толмачев.

Он допустил, что в будущем власть корпораций может стать более реальной, чем кажется.

Ранее сообщалось, что между советником избранного президента США Дональда Трампа по юридическим вопросам Борисом Эпштейном и американским предпринимателем Илоном Маском завязался конфликт из-за влияния в новой администрации.

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#сша
#власть
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ЦБ заявил о переломном моменте в экономике России
Набиуллина: экономика России находится в переломной точке
19 ноября 2024, 13:57

Фото: iStock/IUshakovsky

Экономика России находится в переломной точке, снижение ключевой ставки может начаться уже в следующем году. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы. По ее словам, ставку понизят, если не будет новых шоковых воздействий извне.
«По мере ее торможения (инфляции — прим. ред.) мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году», — пояснила она.
Набиуллина отметила, что, как ожидается, действия Центробанка позволят снизить инфляцию до 4,5-5% в 2025 году, а затем и вовсе ее закрепить в районе 4%. По прогнозу регулятора за сентябрь, из-за рекордно высокой ключевой ставки темпы роста кредитования компаний в этом году должны упасть до 17-20% с 22,6% в прошлом, а в следующем году — до 8-13%.

Ранее Центробанк России заявил о необходимости независимого проведения денежно-кредитной политики. Предложение согласовывать основные направления ДКП с правительством было отклонено.

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В Кремле назвали условия для ядерного удара
Песков: Россия прикладывает все усилия для уменьшения ядерной угрозы
19 ноября 2024, 13:37

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Россия всегда занимала ответственную позицию и предпринимала усилия для уменьшения ядерной угрозы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ядерное оружие рассматривается Москвой как средство сдерживания, которое должно напоминать противнику о неотвратимости возмездия.
«Россия всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосотношений», — пояснил он.
Песков также подчеркнул, что применение ядерного оружия — это крайняя и вынужденная мера.
«Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней, вынужденной мерой <…> Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации или ее союзников», — рассказал представитель Кремля.
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#рф
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«Это уже WWIII»: Медведев предрек Третью мировую войну
Медведев предрек третью мировую на фоне обновления ядерной доктрины РФ Путиным
19 ноября 2024, 12:23

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Третью мировую войну предрек зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне обновления российской ядерной доктрины главой государства Владимиром Путиным. Политик оставил пост в Telegram.
Медведев подчеркнул, что использование Киевом натовских ядерных ракет для ударов вглубь территорий РФ, можно расценивать в качестве нападения.

«В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII», — написал зампред.

Медведев считает, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден решил красиво покинуть свой пост, «забрав с собой значительную часть человечества».

Перед этим сообщалось, что Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России.

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