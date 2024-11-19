Путин утвердил обновленную ядерную доктрину: что это значит, при каком условии Россия применит оружие массового поражения

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину страны — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последний раз доктрина обновлялась в 2020 году. Об основных изменениях в документе расскажет «Радио 1».
Основной принцип новой доктрины
Главный принцип новой доктрины заключается в том, что ядерное оружие рассматривается как крайняя мера для обеспечения суверенитета страны. В связи с появлением новых военных вызовов и угроз Россия была вынуждена пересмотреть критерии, при которых возможно применение ядерного оружия.
Среди основных условий для возможного использования ядерного оружия упоминается агрессия со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными державами, что будет расцениваться как совместное нападение. Критическая угроза суверенитету России, даже с применением обычных вооружений, также может служить основанием для ядерного ответа.
Защита союзных государств
Важное внимание в доктрине уделяется защите Белоруссии как участника Союзного государства. Любая агрессия против Белоруссии будет рассматриваться как нападение на Россию, что может привести к ядерному ответу.
Реакция на военные угрозы
Кроме того, доктрина уточняет перечень военных угроз, которые могут потребовать применения ядерного сдерживания. В этот список входят развертывание противоракетной и противоспутниковой обороны, наращивание военных сил у границ России, а также размещение ядерного оружия на территориях неядерных государств.
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Определение потенциального противника
Впервые в документе дано четкое определение «потенциального противника», который включает как государства и военные блоки, рассматривающие Россию как угрозу, так и страны со значительным военным потенциалом.
Принципы ядерного сдерживания
Фото: istock/AlexLMX
Россия руководствуется рядом принципов для обеспечения эффективного ядерного сдерживания. Эти принципы включают:
- Непрерывность — постоянное проведение мероприятий, направленных на поддержание ядерного сдерживания;
- Адаптивность — способность системы сдерживания изменяться в ответ на новые угрозы;
- Неопределенность — создание неясности для противника относительно масштабов и сроков возможного применения ядерных сил.
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Принятие решений о применении ядерного оружия
Для активации плана применения ядерного оружия требуется наличие достоверной информации о непосредственной угрозе. К сигналам к действию относятся: запуск баллистических ракет в сторону России или её союзников, нападение с использованием ядерного или другого оружия массового поражения на территорию или военные объекты России, атака на критически важные государственные или военные инфраструктуры, массированный старт средств воздушно-космической атаки и нарушение государственной границы.
Итоговое решение о применении ядерного оружия принимает президент Российской Федерации. При необходимости он может уведомить военно-политическое руководство других стран или международные организации о готовности к использованию ядерного арсенала или о факте его применения.
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