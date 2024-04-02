В МИД Франции назвали атаки Украины по НПЗ в России легитимными мерами

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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя атаки Украины на нефтяные объекты в России, заявил, что Киев действует в рамках легитимной обороны. Слова политика приводит РИА Новости.
Министр считает, что таким образом Украина пытается ослабить российскую сторону и оснащение армии сырьем.
В марте текущего года украинские БПЛА атаковали сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала подобные атаки террористическими.
Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, что считает нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов украинских сил.
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«Я буду достаточно прямым и ясным по теме украинских атак по российским НПЗ, тема остается практически без комментариев с нашей стороны: Украина действует в рамках легитимной обороны», – сообщил Стефан Сежурне на пресс-конференции.
Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, что считает нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов украинских сил.
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Мария Федоровцева