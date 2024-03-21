Bloomberg: США хотят выпустить облигации на $50 млрд под залог активов России

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США предложили странам G7 выпустить облигации на замороженные активы России на сумму не менее 50 миллиардов долларов с целью использовать полученные средства на помощь Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Планируется, что для выпуска гособлигаций будут создана специальная структура, которая в перспективе финансово поможет Украине.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе еще раз озвучил всю важность и необходимость оказания помощи Украине и подчеркнул, что европейцы не собираются идти умирать за Донбасс. Эти слова были продиктованы многократными заявлениями президента франции Макрона об отправке военнослужащих из Европы на Украину.
Украине в среду 20 марта отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро.
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Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе еще раз озвучил всю важность и необходимость оказания помощи Украине и подчеркнул, что европейцы не собираются идти умирать за Донбасс. Эти слова были продиктованы многократными заявлениями президента франции Макрона об отправке военнослужащих из Европы на Украину.
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Мария Федоровцева