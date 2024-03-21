Bloomberg: США хотят выпустить облигации на $50 млрд под залог активов России

Представители йеменской организации «Ансар Аллах» (хуситы) пообещали России и Китаю не атаковать их суда и обеспечить им беспрепятственный проход через Красное море. Соответствующая договорённость якобы была достигнута на встрече дипломатов трёх стран в Омане.