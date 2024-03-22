FT: США потребовали от Украины прекратить атаки на российские энергообъекты

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Американские власти обратились к Киеву с призывом прекратить атаки на энергетические объекты России. Это продиктовано простым коммерческим расчётом: такие действия Украины могут привести к росту мировых цен на нефть.
По словам одного из чиновников, администрация Байдена всё более разочаровывается «наглыми атаками» украинских дронов на нефтяные объекты на территории России. По словам представителя совета национальной безопасности Белого дома, Вашингтон «не одобряет и не позволяет» атаки внутри России. Комментариев от ЦРУ, СБУ и ГУР изданию получить не удалось.
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