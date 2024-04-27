В МИД ФРГ уклонились от ответа на призыв КНР к расследованию на СП и СП-2

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Китай выступил с инициативой провести международное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». В министерстве иностранных дел Германии ответили на это, что такое расследование уже ведётся — федеральным генеральным прокурором.
Это стандартный ответ, который немецкое внешнеполитическое ведомство неизменно даёт на протяжении всего времени расследования диверсий на трубопроводах, сообщает РИА Новости. За последние полтора года германские официальные ведомства так и не предоставили общественности никакой информации о происшествии.
Ответ на призыв Китая организовать международное расследование также выглядит как простая отговорка. По существу МИД ФРГ просто уклонились от какого бы то ни было ответа, дав понять, что не заинтересованы в расследовании, а тем более в обнародовании его результатов.
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