В МИД Германии решили переименовать Киев

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Министерство иностранных дел Германии объявило об изменении транслитерации названия украинской столицы с «Kiew» на «Kyjiw».
Об этом само ведомство сообщило в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).
Новое написание будет применяться в официальной переписке, текстах и справочных материалах для указания на столицу Украины.
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Новое написание будет применяться в официальной переписке, текстах и справочных материалах для указания на столицу Украины.
«В настоящее время Министерство иностранных дел постепенно внедряет изменения в написание. Это включает веб-сайты и вывески посольства», — говорится в официальном заявлении.Читайте также:
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Артем Кузьмин