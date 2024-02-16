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Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём рабочем визите в Германию, в рамках которого будут подписаны соглашения о гарантиях безопасности. В ходе своей поездки глава государства посетит Германию и Францию, где встретится с партнёрами Киева.
Отмечается, что детали соглашения будут обнародованы по завершении брифинга Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая. После этого их нельзя будет продлить, заявил политик.
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Отмечается, что детали соглашения будут обнародованы по завершении брифинга Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.
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Анастасия Чинкова