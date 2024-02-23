Германия задалась вопросом цели операции ЕС в Красном море

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Депутат Европарламента от Германии Озлем Демирель подняла вопрос о целях операции Европейского союза EUNAVFOR ASPIDES в Красном море. Обращаясь к генеральному директору Европейской дипломатической службы Жозепу Борелю, евродепутат Демирель спросила, можно ли использовать опыт, полученный в ходе этой операции, для наступательных операций . Об этом сообщает «Лента.ру».
«По решению государств-членов ЕС 8 февраля 2024 года военная операция EUNAVFOR ASPIDES будет направлена в Красное море для защиты грузовых судов в тесном сотрудничестве с операцией "Страж процветания". Предполагается, что это задание будет носить оборонительный характер», – приводит издание ее слова.
В этом контексте Демирель спросила Бореля о применении уроков, полученных в ходе операции. «Могут ли эти данные быть использованы и для наступательных операций?» – уточнила он.
Ранее были сообщения, что ЕС начнет операцию EUNAVFOR ASPIDES в Красном море 19 февраля для защиты судоходства от гуситских атак. По словам высопоставленного представителя ЕС, операция должна был начаться в понедельник и продлиться один год.
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