В МИД РФ рассказали, что будет со зданием посольства Украины в Москве

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Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок. Об этом сообщает ТАСС.
Полищук пояснил, что расторжение данного договора не оказывает влияние на неприкосновенность самого здания посольства, которое остается в украинской собственности. При этом, по словам дипломата, согласно Венской конвенции, страна пребывания должна даже в ситуации вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом.
Полищук отметил, что эти требования относятся к собственности российского посольства на Украине.
Напомним, 10 февраля 2024 года стало известно, что договор аренды с посольством Украины в РФ уже расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета от 2023 года. В апреле прошлого года Киевский горсовет сообщил о расторжении договора аренды с посольством РФ в Киеве и угрожал процессом национализации здания.
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Полищук отметил, что эти требования относятся к собственности российского посольства на Украине.
Напомним, 10 февраля 2024 года стало известно, что договор аренды с посольством Украины в РФ уже расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета от 2023 года. В апреле прошлого года Киевский горсовет сообщил о расторжении договора аренды с посольством РФ в Киеве и угрожал процессом национализации здания.
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Екатерина Коршунова