В МИД РФ сообщили о получении информации от Британии по делу Скрипалей

Фото: сайт Кремля
Власти Великобритании впервые с 2018 года поделились информацией в ответ на российский запрос по ситуации вокруг Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова рассказала, что Юлия Скрипаль отклонила предложение России о консульском содействии, а о судьбе Сергея Скрипаля британский МИД и вовсе не написал ни слова.
В 2018 году Скрипали отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок», после чего были госпитализированы в критическом состоянии в учреждение здравоохранения Великобритании. Тогда МИД Британии возложил ответственность за данный инцидент на российскую сторону. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль ранее был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании.
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В 2018 году Скрипали отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок», после чего были госпитализированы в критическом состоянии в учреждение здравоохранения Великобритании. Тогда МИД Британии возложил ответственность за данный инцидент на российскую сторону. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль ранее был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании.
«Реагируя на требования предоставить информацию об официальных итогах расследования инцидента в Солсбери, английские дипломаты сообщили, что не будут комментировать эту тему, поскольку соответствующие юридические процедуры все еще продолжаются», — поделилась информацией Захарова.Российская сторона категорически отвергает все обвинения в свой адрес и не берет ответственность за причинения вреда здоровью семье Скрипалей.
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Мария Федоровцева