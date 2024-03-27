В СК поступило 143 заявления о пропавших в «Крокус Сити Холле»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Следственный Комитет РФ поступают заявления от россиян с просьбой розыскать их пропавших без вести родственников, ставших жертвами трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
К вечеру вторника 26 марта сотрудники МЧС РФ и губернатор Московской области Андрей Воробьев констатировали, что все завалы концертного зала в Красногорске разобраны, под ними не осталось тел погибших людей.
При этом граждане обращаются за помощью в СК РФ по причине, что их родных нет в списках пострадавших и погибших, но и на связь они до сих пор не выходят. Подобных историй — десятки.
Родственники пропавших без вести людей не теряют надежды найти своих близких. В Следственный Комитет России было направлено 143 заявки.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании. Количество убитых по официальным данным составляет 139 человек, количество пострадавших — 360.
В среду 27 марта на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье начались похороны первых жертв теракта.
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При этом граждане обращаются за помощью в СК РФ по причине, что их родных нет в списках пострадавших и погибших, но и на связь они до сих пор не выходят. Подобных историй — десятки.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании. Количество убитых по официальным данным составляет 139 человек, количество пострадавших — 360.
В среду 27 марта на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье начались похороны первых жертв теракта.
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Мария Федоровцева