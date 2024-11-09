В МИД России ответили на вопрос о кандидатуре на пост посла в США

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Кандидатура на пост посла России в США пока не утверждена. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет «Интерфакс».
Уточняется, что кандидатура не прошла стадию, когда ее можно вносить, например, на рассмотрение комитетов. Рябков призвал «не искать привязки к тому или иному таймингу» по причине смены главы государства и администрации после выборов в Соединенных Штатах. По словам дипломата, процесс утверждения посла является многоступенчатым.
Рябков заключил, что кандидатура нового российского посла в США только одна.
Напомним, прошлым российским послом в Соединенных Штатах был Анатолий Антонов. Он был утвержден на эту должность летом 2017 года. 5 октября текущего года Антонов закончил свою работу в Штатах.
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Рябков заключил, что кандидатура нового российского посла в США только одна.
Напомним, прошлым российским послом в Соединенных Штатах был Анатолий Антонов. Он был утвержден на эту должность летом 2017 года. 5 октября текущего года Антонов закончил свою работу в Штатах.
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Екатерина Коршунова