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Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника украинского правительства.
По словам одного из западных чиновников, Остин ответил Зеленскому, что разрыв давних соглашений с другими клиентами насчет поставок ATACMS превратился бы в большую проблему. глава Пентагона также сообщил предводителю киевского режима, что тот просит слишком много, когда требует от Соединенных Штатов нарушить давние соглашения с другими заказчиками.
В середине прошлого месяца Остин отметил, что Киев не сможет достать ракетами ATACMS до баз ВКС РФ, так как последняя уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости.
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Екатерина Коршунова