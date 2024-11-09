МИД РФ: Угроза разрыва дипломатических отношений России и США ещё сохраняется

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Угроза разрыва дипломатических отношений между Россией и США сохраняется. К такому развитию событий может привести конфискация замороженных российских активов за рубежом и эскалации конфликта на Украине.
Об этом в разговоре с «Интерфаксом» заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Москва никогда не идёт первой на подобные конфронтационные шаги. Однако вполне можно допустить такие действия, если Запад в попытке давления на Россию «потеряет последние приличия» и пойдёт ва-банк, подчеркнул дипломат.
Среди основных причин, которые могут вызвать разрыв дипломатических отношений двух стран, Рябков назвал конфискацию российских авуаров и эскалационные действия, ведущие к осложнению ситуации на Украине. Однако, по словам замминистра, это не означает автоматизма в принятии таких решений. Опция разрыва дипотношений может быть рассмотрена, не предопределяя заранее, чем закончится это рассмотрение, уточнил он.
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