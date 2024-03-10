В МИД Украины ответили на призыв папы Римского к переговорам с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не собирается поднимать «белый флаг» в своем вооруженном противостоянии с Россией.
Это заявление было опубликовано в аккаунте главы украинского МИДа в социальной сети X (бывший Twitter).
Кулеба высказал свое мнение в ответ на замечания папы Римского Франциска о ситуации в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что для Украины существует только один флаг — сине-желтый.
В заключение, Кулеба выразил надежду, что в ближайшее время папа Римский Франциск сможет посетить Украину.
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Кулеба высказал свое мнение в ответ на замечания папы Римского Франциска о ситуации в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что для Украины существует только один флаг — сине-желтый.
«Мы не будем поднимать другие флаги», — подчеркнул министр.Он также призвал Ватикан избегать повторения исторических ошибок, хотя не уточнил, о каких именно ошибках идет речь.
В заключение, Кулеба выразил надежду, что в ближайшее время папа Римский Франциск сможет посетить Украину.
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Артем Кузьмин