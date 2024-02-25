Кулеба: Украина испытывает огромный дефицит снарядов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают огромный дефицит артиллерийских снарядов, в то время как Россия обладает подавляющими силами. Такую оценку ситуации дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN.
«Мы испытываем огромную нехватку артиллерийских снарядов и других видов вооружений», — сказал министр.Отвечая на вопрос о том, смогут ли украинские войска, учитывая дефицит вооружений, и дальше удерживать свои позиции, в частности в Харьковской области, Кулеба отметил, что Вооруженные силы Украины пытаются противостоять «подавляющим силам России».
ВСУ столкнулись с острым дефицитом артиллерийских боеприпасов, на один снаряд, выпущенный ВСУ, приходится десять российских. Такие данные привела ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника СБУ Украины. А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина совсем скоро может столкнуться с серьёзным дефицитом вооружения. По его словам, некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить.
Украинская армия не может выпускать более двух тысяч снарядов в день на линии фронта протяженностью 1,5 тысячи километров, при этом дефицит снарядов становится все острее с каждым днем.
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