Потеря Украиной территорий не имеет стратегического значения, заявил Кулеба

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Потери Украины в территориях не имеют стратегического значения для фронта. Об этом в эфире телеканала ABC заявил министр иностранных дел государства Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что общая стабильность на линии фронта никак не была задета потерей украинских территорий.
Вместе с тем, Кулеба добавил, что Киев всё ещё ожидает поставок западных истребителей F-16 и систем противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее Кулеба в ходе выступления на совещании глав министерств иностранных дел Евросоюза призвал ЕС отменить экспорт вооружения в другие государства и передать все имеющиеся снаряды Киеву. Также он потребовал как можно быстрее приступить к переговорам по вступлению Украины в Евросоюз.
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Вместе с тем, Кулеба добавил, что Киев всё ещё ожидает поставок западных истребителей F-16 и систем противовоздушной обороны (ПВО).
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Анастасия Чинкова