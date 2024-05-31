Россияне могут столкнуться с проблемами с загранпаспортами на границе

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Россияне могут столкнуться с трудностями при пересечении государственной границы России при выявлении неточностей в загранпаспортах. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).
Отмечается, что паспорта на границе могут изымать из-за буквы «ё», места рождения, указанного в соответствии с советскими названиями населённых пунктов, особенностей машинописного шрифта, транслитерации и прочих причин.
В Екатеринбурге у гражданина уже изымали документ из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах, рассказал вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
АТОР убеждена, что в ближайшее время загранпаспорта на границе будут проверять тщательнее.
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В Екатеринбурге у гражданина уже изымали документ из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах, рассказал вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
АТОР убеждена, что в ближайшее время загранпаспорта на границе будут проверять тщательнее.
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Анастасия Чинкова