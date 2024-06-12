Фото: сайт Кремля
Президент Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России. Об этом Путин сообщил на церемонии вручения госнаград в Кремле.
По словам российского лидера, в РФ данный праздник отмечается «с уважением к своей стране, к ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед». Отмечать День России крайне необходимо и исторически верно, поскольку он является символом единства тысячелетнего пути России, подчеркнул глава государства.
Путин заключил, что вся страна и ее народ поддерживает участников специальной военной операции.
Напомним, ежегодно День России отмечается 12 июня. В этот день в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные прямые выборы президента.
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Путин заключил, что вся страна и ее народ поддерживает участников специальной военной операции.
Напомним, ежегодно День России отмечается 12 июня. В этот день в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные прямые выборы президента.
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Екатерина Коршунова